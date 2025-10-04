Mount faz golaço, Manchester United vence e afasta má fase na Premier League; veja
Red Devils voltaram a vencer no Campeonato Inglês contra o Sunderland, por 2 a 0
O Manchester United derrotou o Sunderland por 2 a 0, neste sábado (4), em partida válida pela sétima rodada da Premier League. Em momento de instabilidade sob o comando de Ruben Amorim, a equipe inglesa voltou a vencer em Old Trafford. Mason Mount foi responsável por abrir o placar com um belo gol e Sesko ampliou, ambos ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, o United subiu para a oitava colocação da Premier League, com 10 pontos e três vitórias em sete jogos na competição. Os Red Devils chegaram para o duelo pressionados com a necessidade de garantir os três pontos para trazer uma sobrevida ao trabalho de Amorim.
Do outro lado, o Sunderland se manteve no G-6, com onze pontos. Os Black Cats retornaram à elite inglesa nesta temporada e são uma das sensações deste começo de Premier League. Essa foi a segunda derrota da equipe no Campeonato Inglês.
Como foi Manchester United x Sunderland na Premier League?
Logo nos primeiros minutos da partida, o Manchester United tirou a pressão das costas e abriu o placar aos 7' em belo gol de Mason Mount: Mbeumo recebeu na ponta e cruzou na área para o meia inglês, que dominou no alto e bateu de chapa com a perna direita. Veja o gol abaixo:
O United seguiu com superioridade e teve as melhores chances de gol, mas a maioria delas pararam nas mãos ou na trave de Robin Roefs. Até que, aos 30 minutos da primeira etapa, Sesko ampliou a vantagem. Em cobrança de lateral, Dalot arremessou para a área e Mukiele tenta tirar; o zagueiro não consegue cortar e a bola desvia para trás, onde o reforço de R$ 500 milhões se antecipa e bate de primeira. As equipes foram para o intervalo com 2 a 0 no placar.
Na volta para a etapa final, o Sunderland tentou intensificar a pressão que havia feito no final do primeiro tempo, mas o United seguiu com o controle das ações e os Black Cats ficaram fechados, tentando ataques rápidos. A equipe visitante viu dificuldades para infiltrar na defesa da equipe de Old Trafford e arriscou chutes de fora da área. Diferente dos 45 minutos iniciais, o segundo tempo não teve gols.
O que vem por aí?
Na próxima rodada, após a Data Fifa, o United terá vida difícil ao encarar o clássico contra o Liverpool, líder e atual campeão da Premier League. A partida acontece em Anfield, no dia 19 de outubro, às 12h30 (de Brasília). O Sunderland, por sua vez, recebe o Wolverhampton, lanterna da competição que soma apenas um ponto, no dia 18, às 11h.
