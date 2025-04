O Arsenal empatou com o Crystal Palace por 2 a 2, nesta quarta-feira (23), em partida válida pela 34ª rodada da Premier League. O jogo foi disputado no Emirates Stadium, em Londres. Com o resultado, os Gunners evitaram o título antecipado do Liverpool. Os gols do Arsenal foram marcados por Kiwior e Trossard, enquanto Eze e Mateta anotaram para o Crystal Palace.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Arsenal permanece na 2ª colocação, com 67 pontos, a 12 do líder Liverpool. Apesar da missão difícil, o Arsenal ainda sonha com o título e segue firme na disputa. O Crystal Palace, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela e não tem grandes pretensões na temporada, já que está distante tanto da zona de rebaixamento quanto da classificação para competições europeias.

continua após a publicidade

Arsenal x Crystal Palace: como foi o jogo?

O primeiro tempo do confronto começou intenso. O Arsenal começou o jogo atento, chegando perigosamente, e aos três minutos de jogo, em jogada ensaiada em uma cobrança de falta, o zagueiro Kiwior subiu sozinho e acertou um belo cabeceio, que deixou o goleiro Henderson sem reação. Os Gunners somaram mais posse de bola, porém o Crystal Palace não se abalou com o gol sofrido e saiu para o jogo.

Apesar de ter menos volume, os Eagles atacaram mais, finalizando mais vezes na meta do Raya. A tática deu certo, e Eze empatou para o Palace em belo gol, chutando a bola em um voleio, na entrada da área. A pressão do clube continuou, porém, o Arsenal também não se deu por vencido, e na reta final do primeiro tempo, Trossard desempatou para os Gunners.

continua após a publicidade

Kiwior comemora o primeiro gol marcado no contronto entre Arsenal e Crystal Palace, válido pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

➡️Endrick atinge recorde impressionante no futebol; confira

O segundo tempo foi bem mais morno em comparação ao primeiro. O Arsenal manteve o controle da partida, com maior posse de bola e volume de jogo, mas sem criar grandes chances de gol. O Crystal Palace, acuado, teve dificuldades para chegar com perigo ao ataque.

Na segunda metade da etapa final, o jogo ganhou emoção. O Crystal Palace criou boas oportunidades e obrigou Raya a fazer defesas importantes. O Arsenal, por sua vez, administrava a vantagem e chegou a balançar as redes com Martinelli, mas o gol foi anulado pelo VAR. A partida mudou após uma falha de atenção de Saliba, que errou o passe enquanto Raya estava fora do gol. Mateta aproveitou a brecha e, do meio de campo, arriscou um belo chute que ainda tocou no travessão antes de entrar, empatando o jogo.

O que vem por aí?

Após o resultado, o Arsenal entrará em campo novamente em jogo válido pela ida da semifinal da Champions League. O clube enfrentará o PSG, na próxima terça-feira (29), às 16h (de Brasília). O Crystal Palace jogará no mesmo dia, porém, às 13h15 (de Brasília), contra o Aston Villa, pela Copa da Inglaterra.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 2x2 Crystal Palace

34ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING);

🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (assistentes); Alex Chilowicz (VAR)

⚽ Gols: Kiwior (ARS 3'/1T), Eze (CRY 27'/1T), Trossard (ARS 42'/1T), Mateta (CRY 37'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Rice (ARS) e Devenny (CRY)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Odegaard, Partey e Rice; Sterling, Trossard e Martinelli

CRYSTAL PALACE: Henderson; Lerma, Lacroix e Guehi; Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Devenny e Eze; Nketiah