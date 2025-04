Após eliminar o Real Madrid nas quartas de final da Champions League, o defensor do Arsenal Jurrien Timber elogiou Vini Jr e o classificou como 'um dos melhores do mundo'. Em entrevista concedida ao jornal britânico 'Sky Sports', o holandês falou como foi enfrentar o clube espanhol e sobre a fase da defesa dos Gunners, atualmente em segundo lugar na Premier League.

O Arsenal venceu os duelos contra o Real Madrid por 4 a 0, em Londres, e 2 a 1, em Madrid. O único gol dos Merengues no confronto foi marcado justamente por Vini Jr, que teve diversos duelos pelo lado esquerdo de ataque com o defensor holandes.

— Foi um duelo incrível. É maneiro ver onde você chegou quando se enfrenta esses pontas de qualidade mundial. Obviamente, Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo, então foi uma grande batalha — afirmou ao ser perguntado sobre o jogo.

Timber ainda falou sobre a fase Arsenal. Os Gunners tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 27 gols sofridos em 33 jogos. A segunda melhor marca pertence ao Liverpool, que concedeu 31 gols.

— Nossa defesa está em um nível de elite, e isso te obriga a desempenhar nesse mesmo nível, ou você sai do time. Nós nos ajudamos e nos damos confiança todos os dias.

Arsenal eliminou o Real Madrid na Champions

O Arsenal venceu o Real Madrid por 2 a 1, nesta quarta-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu. Bukayo Saka abriu o placar para o clube inglês, Vini Jr empatou, mas Martinelli anotou mais um gol pelos Gunners, que venceram os espanhóis por 5 a 1 no placar agregado e enfrentam o PSG na semifinal da competição.

Rice cobra falta com perfeição para marcar o primeiro gol do Arsenal sobre o Real Madrid, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

No jogo de ida, o Arsenal venceu por 3 a 0 em casa. Além dos belos gols de falta de Declan Rice e do gol de Merino, o destaque do time inglês foi a defesa. Com Timber entre os titulares, o Arsenal anulou o poderoso ataque do Real Madrid com Vini Jr, Rodrygo, Mbappé e Bellingham.