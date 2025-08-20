Arsenal e Arteta perdem artilheiro por lesão no joelho

O Arsenal recebeu uma notícia preocupante nesta quarta-feira (20): o atacante Kai Havertz ficará fora de ação devido a uma lesão no joelho. O alemão de 26 anos não participou do treino aberto realizado no Emirates Stadium e ainda não há prazo definido para seu retorno.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o portal "The Athletic", os exames estão em estágio inicial, e a gravidade da lesão ainda será confirmada. Enquanto isso, o clube londrino já avalia o mercado de transferências em busca de reforços para o setor ofensivo.

continua após a publicidade

Atualmente, Viktor Gyökeres é o único centroavante disponível para Mikel Arteta. Leandro Trossard, que renovou recentemente contrato, também pode atuar na função. Já Gabriel Jesus segue em recuperação da grave lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em janeiro e ainda não tem previsão de retorno.

Esta é a segunda lesão de Havertz em 2025. Em fevereiro, o atacante sofreu um problema muscular durante um treinamento em Dubai, que o tirou de 18 partidas da Premier League e da Champions League. Ele retornou apenas nas duas rodadas finais da última temporada, atuando como suplente.

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Arsenal em 2023, vindo do Chelsea, Havertz disputou 88 jogos e marcou 29 gols. No último domingo, foi um dos reservas utilizados por Arteta na estreia da Premier League contra o Manchester United, entrando no lugar de Viktor Gyokeres aos 60 minutos de jogo.

O Arsenal perderá o atacante Kai Havertz por conta de uma lesão no joelho (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O que vem por aí para o Arsenal?

O próximo compromisso dos Gunners será no sábado (23), diante do Leeds United, no Emirates Stadium, em Londres (ING).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.