Arjen Robben é nomeado treinador na Holanda

Ídolo do futebol holandês, Arjen Robben está de volta aos trabalhos. Dessa vez, o ex-atacante exercerá uma função que vai além das quatro linhas. Em meio a anúncio realizado nesta sexta-feira (2), Robben foi oficializado como novo treinador do time sub-14 do Groningen, da Holanda. A equipe foi a qual o jogador foi revelado para o futebol.

Robben já estava exercendo função nas categorias de base do Groningen há uma temporada e meia. Agora, o ex-jogador foi convidado para assumir o papel principal da equipe até 14 anos. Em nota, o chefe de desenvolvimento de futebol da Academia do clube, Byron Bakker, celebrou a permanência do ídolo.

— O fato de termos conseguido entusiasmar Arjen Robben para atuar como treinador principal de uma equipe da nossa Academia naturalmente nos dá um sentimento de orgulho. A experiência de Arjen dispensa maiores explicações, mas, como treinador, ele também deixou uma forte impressão desde o início, por ter participado ativamente conosco — disse em nota oficial do Groningen.

Arjen Robben e toda a comissão de base do Groningen (Foto: Reprodução/Groningen)

Apesar de ter ficado conhecido no mundo do futebol pelo seu sucesso no Bayern de Munique, Robben é, também, grande ídolo do Groningen. O agora treinador do sub-14, foi revelado pelas categorias de base da equipe, ficando lá até o time principal. Ele se transferiu para o PSV em 2004. Ao fim da carreira, o atacante, que já estava aposentado, atuou por um último ano pelo Groningen para se despedir de vez do futebol.

Números de Arjen Robben na carreira

👕 614 jogos

⚽ 209 gols

🎯 166 assistências

🏆 31 títulos