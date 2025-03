Memphis marca pela Holanda e torcida do Corinthians vibra

Memphis, do Corinthians, balançou as redes na Data Fifa. Em partida entre Holanda e Espanha, no estádio Mestella, pelas quartas de final da Liga das Nações. Ele foi o responsável por marcar o primeiro gol da seleção holandesa no confronto. O feito foi comemorado pela torcida do Corinthians nas redes sociais.

O tendo do camisa 10 aconteceu aos 54 minutos da partida através de um pênalti. Memphis também foi o responsável por sofrer a penalidade. A infração se originou após ele ser derrubado pleo zagueiro Le Normand na área. Ao converter a cobrança, o atleta do Corinthians alcançou a marca de 100 gols pela seleção holandesa.

O feito do atacante foi bastante comemorado por parte da torcida Corinthians nas redes sociais. Diversos torcedores do clube parabenizaram ele pelo feito. Veja abaixo a repercussão:

Holanda x Espanha

O gol de Memphis no confronto deixou a partida empatada em 1 a 1. Posteriormente, Oyarzabal voltou a marcar pela seleção espanhola a colocando novamente na frente do placar, aos 21 minutos do segundo tempo. Porém, Maatsen, aos 33' voltou a deixar tudo igual no Estádio Mestalla.

Com o resultado, o confronto entre as seleções irá para a prorrogação. As equipes já haviam empatado na primeira partida também por 2 a 2, no Estádio Feyenoord, na Holanda.

