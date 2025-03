Mesmo com gol de Memphis, Holanda é eliminada pela Espanha na Liga das Nações

A Espanha empatou com a Holanda por 3 a 3 no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis, em duelo válido pelas quartas de final da Nations League, neste domingo (23), em Valência. Oyarzabal marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Memphis e Maatsen fizeram os gols dos visitantes. Na prorrogação, Lamine Yamal e Xavi Simons balançaram as redes.

Com a igualdade no placar, a classificação para as semifinais da competição foi decidida nos pênaltis. Lamine Yamal teve a chance de colocar a Espanha, mas desperdiçou a penalidade. A Holanda também errou com Lang e a disputa ficou empatada.

Nas cobranças alternadas, Unai Simón defendeu o pênalti de Malen e Pedri acertou a cobrança para classificar a Espanha para as semifinais da Liga das Nações.

Brilho de Memphis

Em seu 100º jogo pela Holanda, Memphis marcou seu 47º gol pela seleção. A última vez que o jogador havia balançado a rede foi na derrota por 3 a 2 para a Áustria, no dia 25 de junho, pela fase de grupos da Eurocopa.

Como foi o jogo?

A Espanha aproveitou a vantagem de atuar ao lado de sua torcida e foi letal na primeira etapa. A equipe pressionou a defesa adversária e, aos sete minutos, Oyarzabal foi derrubado por Van Hecke dentro da área. Mesmo com os protestos dos holandeses, a arbitragem assinalou o pênalti. O próprio Oyarzabal cobrou e abriu o placar para os donos da casa.

O autor do gol fez mais um aos dez minutos. Yamal passou para Oyarzabal que entrou na área e finalizou na saída do goleiro, mas o lance foi anulado por impedimento. A Espanha criou mais uma oportunidade com Nico Williams, mas Verbruggen salvou a Holanda. Os visitantes tiveram mais posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiram criar boas chances.

O segundo tempo foi diferente, com um domínio maior da Holanda. Aos oito minutos, Memphis foi derrubado na área por Le Normand e o árbitro marcou pênalti. O atacante do Corinthians cobrou e empatou o duelo.

O atacante ficou perto de marcar um minuto depois. Após boa jogada individual, Memphis arriscou de fora da área e obrigou Unai Simón a fazer boa defesa. A Espanha respondeu em finalização de Nico Williams, mas Verbruggen defendeu.

Os mandantes foram letais no melhor momento da Holanda na partida. Em rápido contra-ataque, Nico Williams passou para Oyarzabal que tentou a cavadinha, Verbruggen defendeu, e o próprio atacante cabeceou para ampliar o placar.

A Holanda empatou o confronto aos 33 minutos. Maatsen, estreante na seleção holandesa, recebeu bom passe de Xavi e finalizou dentro da área para empatar o confronto novamente. O jogo foi para a prorrogação.

Prorrogação

Os tinta minutos finais de bola rolando foram bastante truncados, com poucas chances para ambos os lados. Memphis saiu aos nove minutos da primeira etapa para a entrada de Brobbey.

A melhor chance foi de Lamine Yamal. Aos 12 minutos, o atacante do Barcelona fez boa jogada na área, cortou a marcação e finalizou cem chances para Verbruggen. O jogo parecia resolvido, mas a Holanda foi valente e empatou o duelo.

Aos três minutos da etapa final, Unai Simón derrubou Xavi Simons na área e o árbitro marcou pênalti. O meia holandês cobrou e empatou o duelo. A decisão de vaga para as semifinais foi decidida nas penalidades.

Pênaltis

Ambas as seleções acertaram as suas primeiras cobranças, mesmo com os goleiros acertando os cantos. Na quarta rodada, Lang chutou no travessão. Lamine Yamal, autor do gol espanhol, bateu mal sua penalidade e Verbruggen defendeu.

(Foto: Reprodução/X/Onsoranje)

Lamine Yamal marcou um dos gols da Espanha na partida (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

O que vem por aí?

A Espanha vai enfrentar a França nas semifinais da Liga das Nações. A seleção de Mbappé reverteu uma desvantagem de dois gol neste domingo (23), após vencer a Croácia por 2 a 0, e avançou nas penalidades. Os duelos serão em junho.

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA 3 (5) X (4) 3 HOLANDA

JOGO DE VOLTA - QUARTAS - LIGA DAS NAÇÕES

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Mestalla, em Valência, na Espanha

🥅 Gols: Oyarzabal (7'/1ºT) (1-0); Memphis (8'/2ºT) (1-1); Oyarzabal (21'/2ºT) (2-1); Maatsen (33'/2ºT) (2-2); Lamine Yamal (12'/1ºP) (3-2); Xavi Simons (3'/2ºT) (3-3)

🟨 Cartões amarelos: Memphis (HOL); Le Normand (ESP); Unai Simón (ESP)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente)

Unai Simón; Mingueza (Pedro Porro), Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz (Merino) e Dani Olmo (Pedri); Lamine Yamal, Oyarzabal (Ferrán Torres) e Nico Williams

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Geertruida (Malen), Van Heck, Virgil Van Dijk e Maatsen; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Kluivert (Simons); Frimpong, Cody Gakpo (Lang) e Memphis (Brobbey)