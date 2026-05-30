Presidente do Fluminense acompanha final da Champions com PSG; torcidas são aliadas
Mattheus Montenegro está a trabalho na Europa
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O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, está com a torcida do Fluminense e do PSG na final da Champions League neste sábado (30). O time de Paris enfrenta o Arsenal na competição. As organizadas dos dois clubes são aliadas e trocam apoio nas arquibancadas com frequência.
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Montenegro está em viagem na Europa por questões pessoais do seu trabalho privado. O cargo de presidente do Fluminense é amador e não-remunerado. Por isso, Mattheus mantém seu emprego com advogado, conciliando as duas funções. O presidente tricolor aproveitou para acompanhar a final da Champions junto com a alianã das torcidas.
União PSG e Fluminense
A parceria começou em 2012, quando Gustavo Coelho, um professor da UERJ e membro da Torcida Young Flu, viajou para a França para uma parte dos seus estudos acadêmicos. O tema tratava de culturas marginalizadas na juventude.
Gustavo aprofundou sua pesquisa com a K-Soce Team, uma torcida do PSG, que cumpria características sociais necessárias para o objetivo do professor. A partir disso, a relação foi se aprofundando e criando a parceria vista hoje.
Camisa do Fluminense e bandeira da Young Flu no meio da festa da torcida do PSG em Budapeste, antes da final da Champions League.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026
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