Presidente do Fluminense acompanha final da Champions com PSG; torcidas são aliadas

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, está com a torcida do Fluminense e do PSG na final da Champions League neste sábado (30). O time de Paris enfrenta o Arsenal na competição. As organizadas dos dois clubes são aliadas e trocam apoio nas arquibancadas com frequência.

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Montenegro está em viagem na Europa por questões pessoais do seu trabalho privado. O cargo de presidente do Fluminense é amador e não-remunerado. Por isso, Mattheus mantém seu emprego com advogado, conciliando as duas funções. O presidente tricolor aproveitou para acompanhar a final da Champions junto com a alianã das torcidas.

União PSG e Fluminense

A parceria começou em 2012, quando Gustavo Coelho, um professor da UERJ e membro da Torcida Young Flu, viajou para a França para uma parte dos seus estudos acadêmicos. O tema tratava de culturas marginalizadas na juventude.

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Gustavo aprofundou sua pesquisa com a K-Soce Team, uma torcida do PSG, que cumpria características sociais necessárias para o objetivo do professor. A partir disso, a relação foi se aprofundando e criando a parceria vista hoje.

Camisa do Fluminense e bandeira da Young Flu no meio da festa da torcida do PSG em Budapeste, antes da final da Champions League.



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Torcidas do PSG e do Fluminense juntas (Foto: Reprodução)

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