Atitude de Memphis é criticada por jornal holandês: ‘Brincadeira infantil’

Ao conquistar seu primeiro título pelo Corinthians na última quinta-feira (27), vencendo o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, Memphis Depay acabou gerando polêmica nos minutos finais da decisão. O atacante holandês provocou os adversários ao pisar na bola com os dois pés durante os acréscimos, o que gerou uma confusão generalizada e resultou na expulsão de dois jogadores. A atitude repercutiu negativamente na imprensa da Holanda, com o jornal "De Telegraaf" classificando a atitude do camisa 10 como uma "brincadeira infantil".

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O jogador da seleção holandesa, que voltou a atuar com uma faixa branca na cabeça, sentiu a necessidade de desafiar seu adversário nos acréscimos, ficando em cima da bola com os dois pés e se equilibrando nessa posição por alguns segundos. A brincadeira infantil deu início a uma grande briga, envolvendo todo o time, incluindo os reservas, próximo à bandeira de escanteio - publicou o "De Telegraaf".

Jornal holandês "De Telegraaf" condenando a atitude de Memphis Depay na final do Campeonato Paulista (Foto: Reprodução)

Entenda a provocação de Depay

O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, quando Depay segurava a posse de bola próximo à bandeira de escanteio. Facundo Torres, meia-atacante do Palmeiras, fez uma falta dura no holandês e recebeu cartão amarelo, dando início a um tumulto. Vitor Roque discutiu com Matheuzinho e Memphis, enquanto jogadores reservas invadiram o campo. No auge da confusão, o goleiro Marcelo Lomba acertou um chute em José Martínez, volante do Corinthians, que revidou com um tapa no rosto do adversário.

continua após a publicidade

Após revisão no VAR, o árbitro Matheus Candançan expulsou Marcelo Lomba e Martínez. A briga causou quase sete minutos de paralisação, estendendo os acréscimos do segundo tempo para 16 minutos, devido ao tumulto e ao uso de sinalizadores pela torcida.

Mesmo com a polêmica, Depay celebrou a conquista do 31° título paulista do Corinthians e dedicou o troféu à torcida alvinegra.