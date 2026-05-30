Fora de Campo

Web reage a possível falha de Marquinhos na final da Champions: 'Não pode'

Jogador esteve envolvido no lance do gol do Arsenal

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
13:45
Marquinhos e Havertz na final da Champions
imagem cameraMarquinhos dividindo a bola com Havertz (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
Durante a final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal, o zagueiro Marquinhos esteve envolvido no lance que iniciou a jogada do primeiro gol da partida, marcado por Kai Havertz para os ingleses. Em dividida com Leandro Trossard, o brasileiro chutou a bola em cima do belga e iniciou o contra-ataque que terminou com a bola no fundo das redes.

O lance aconteceu aos seis minutos da primeira etapa e agitou os internautas nas redes sociais. Alguns torcedores brasileiros se preocuparam inclusive com a Seleção Brasileira, que conta com o jogador na lista para a Copa do Mundo.

Veja alguns comentários:

Havertz comemorando gol na final da Champions League contra o PSG de Marquinhos
Havertz abriu o placar para o Arsenal na final da Champions League contra o PSG (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Torcedores de Arsenal e PSG brigam antes da final da Champions League

Torcedores de Arsenal e PSG brigaram nas ruas de Budapeste horas antes da final da Champions League, neste sábado (30). Segundo as informações do "Daily Mail", a polícia local estaria investigando o caso e trabalhando na identificação das pessoas que participaram da confusão.

Existe uma preocupação pela chegada de milhares de torcedores sem ingressos, principalmente ingleses. Os britânicos estão mobilizados para a decisão após o Arsenal chegar em uma final de Champions League para enfrentar o PSG, 20 anos após a derrota na decisão contra o Barcelona.

A polícia informou que torcedores de Arsenal e PSG acendiam e lançavam sinalizadores uns nos outros, enquanto um outro grupo brigava na Rua Király. Nas redes sociais, diversos vídeos comprovam as confusões ocorridas em Budapeste.

Na sexta-feira (29), dois britânicos foram presos por conduta desordeira e danos a um veículo nas ruas da capital da Hungria. A expectativa é de que quatro mil policiais sejam mobilizados para garantir a segurança dos torcedores na Arena Puskás.

