Web reage a possível falha de Marquinhos na final da Champions: 'Não pode'
Jogador esteve envolvido no lance do gol do Arsenal
- Matéria
- Mais Notícias
Durante a final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal, o zagueiro Marquinhos esteve envolvido no lance que iniciou a jogada do primeiro gol da partida, marcado por Kai Havertz para os ingleses. Em dividida com Leandro Trossard, o brasileiro chutou a bola em cima do belga e iniciou o contra-ataque que terminou com a bola no fundo das redes.
O que acontece em caso de empate na final da Champions entre PSG e Arsenal?
Futebol Internacional
Luis Enrique define escalação do PSG para final da Champions contra o Arsenal
Futebol Internacional
Arsenal é escalado com novidades para enfrentar PSG na final da Champions
Futebol Internacional
➡️Vidente prevê resultado de PSG x Arsenal na final da Champions League
O lance aconteceu aos seis minutos da primeira etapa e agitou os internautas nas redes sociais. Alguns torcedores brasileiros se preocuparam inclusive com a Seleção Brasileira, que conta com o jogador na lista para a Copa do Mundo.
➡️Fala de Ancelotti sobre Neymar repercute: 'Isso é óbvio'
Veja alguns comentários:
marquinhos não pode estar em campo em jogo decisivo— Barcelos ✠ (@lhermiudo) May 30, 2026
marquinhos sempre na cena do crime— hemriq (@natragadafirme) May 30, 2026
Ao mesmo tempo em que a seleção tem um dos melhores zagueiros do mundo que é o Gabriel Magalhães, a gente tem um zagueiro muito abaixo da elite mundial que é o Marquinhos. O cara só continua titular no PSG pela história que tem no clube.— Gabriel ✠ (@Gabrielbragaf) May 30, 2026
E erro do Marquinhos, mais uma preocupação pra seleção 👏— Sudre (@MxaSanMxa) May 30, 2026
olha oque o Marquinhos fez caramba— DangeReinaldotv (@DangeReinaldotv) May 30, 2026
Torcedores de Arsenal e PSG brigam antes da final da Champions League
Torcedores de Arsenal e PSG brigaram nas ruas de Budapeste horas antes da final da Champions League, neste sábado (30). Segundo as informações do "Daily Mail", a polícia local estaria investigando o caso e trabalhando na identificação das pessoas que participaram da confusão.
Existe uma preocupação pela chegada de milhares de torcedores sem ingressos, principalmente ingleses. Os britânicos estão mobilizados para a decisão após o Arsenal chegar em uma final de Champions League para enfrentar o PSG, 20 anos após a derrota na decisão contra o Barcelona.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A polícia informou que torcedores de Arsenal e PSG acendiam e lançavam sinalizadores uns nos outros, enquanto um outro grupo brigava na Rua Király. Nas redes sociais, diversos vídeos comprovam as confusões ocorridas em Budapeste.
Na sexta-feira (29), dois britânicos foram presos por conduta desordeira e danos a um veículo nas ruas da capital da Hungria. A expectativa é de que quatro mil policiais sejam mobilizados para garantir a segurança dos torcedores na Arena Puskás.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias