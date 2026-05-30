O que acontece em caso de empate na final da Champions entre PSG e Arsenal?
Confronto inédito em final da Liga dos Campeões é decidido em jogo único
PSG e Arsenal se enfrentam na decisão da Champions League, na Arena Puskás, em Budapeste, neste sábado (30). A equipe francesa busca o bicampeonato, enquanto os Gunners lutam pelo inédito título europeu.
Em caso de empate no tempo regulamentar, PSG e Arsenal jogarão uma prorrogação dividida em dois tempos de 15 minutos cada. Caso a igualdade no placar se mantenha após o tempo extra, as equipes decidirão a final em uma disputa por pênaltis.
Uma decisão de Champions League não chega em uma prorrogação desde 2015/2016 em final entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Naquela decisão, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, levaram o confronto para o tempo extra, mas o jogo só foi decidido nos pênaltis após a manutenção da igualdade no marcador.
✅ Ficha técnica entre PSG e Arsenal
PSG 🆚 Arsenal
Champions League - Final
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Arena Puskás, Budapeste (HUN)
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratschelia.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice, Odegaard; Saka; Havertz e Trossard.
