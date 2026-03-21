Após sucesso na Champions, 'Mirassol' da Europa apresenta novo uniforme

O Bodo/Glimt, sensação da Champions League, apresentou seu novo uniforme principal para a temporada 2026. A camisa celebra os 110 anos de história do clube norueguês e também marca a expansão global da equipe após a campanha histórica no torneio europeu, quando eliminou a Inter de Milão e venceu Manchester City e Atlético de Madrid. A campanha de lançamento foi gravada em três cidades: Tóquio, Amsterdã e Rio de Janeiro.

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O vídeo de divulgação traz o capitão Patrick Berg lendo uma carta aos torcedores. As imagens foram gravadas em locais que simbolizam o apoio recebido pelo clube durante a trajetória na Champions, quando fãs de diferentes partes do mundo se renderam à história do time do Círculo Polar Ártico.

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– Viemos de uma pequena cidade pesqueira no norte da Noruega, mas cada vez mais pessoas ao redor do mundo acompanham o Bodo/Glimt – diz o meia na campanha.

Apresentação do novo uniforme do Bodo/Glimt no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/X)

Bodo/Glimt tem conexão com o Brasil e o 'Mirassol da Europa'

A escolha do Rio de Janeiro como um dos cenários da campanha não foi por acaso. O Bodo/Glimt tem uma relação curiosa com o futebol brasileiro, especialmente com o Mirassol. O clube do interior paulista, que também veste amarelo, protagonizou uma campanha histórica no Brasileirão do ano passado, terminando no G-4 e garantindo vaga inédita na Libertadores. Assim como os noruegueses, o Leão era visto como um time já rebaixado antes mesmo de a bola rolar.

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As semelhanças entre os dois vão além da cor da camisa. Ambos viraram sensação ao bater de frente com clubes de muito mais tradição e investimento. Antes do duelo contra a Inter de Milão, o Mirassol mandou uma mensagem de apoio aos noruegueses. Do outro lado do Atlântico, o atacante Jens Petter Hauge retribuiu o carinho.

– Boa sorte. Desejo o melhor para eles, que mostraram que qualquer coisa é possível no futebol. É por isso que amamos esse esporte – disse o jogador.

O novo uniforme do Bodo/Glimt chega ao mercado após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Champions League para o Sporting. Mesmo com a queda, a campanha histórica deixou marcas e consolidou o clube como fenômeno de popularidade global.

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