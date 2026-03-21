A sequência invicta do Brasil foi quebrada na Copa de 2022, com uma derrota para Camarões.

O Brasil enfrentou seleções africanas 8 vezes, com 7 vitórias e 1 derrota.

A Seleção Brasileira tem um histórico favorável contra seleções africanas em Copas do Mundo.

Ver Resumo da matéria por IA

A história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo inclui diversos confrontos contra seleções africanas, adversários que passaram a aparecer com mais frequência no torneio principalmente a partir da década de 1970. Com a expansão das vagas para o continente africano, essas equipes ganharam presença maior no Mundial e passaram a enfrentar regularmente as principais seleções do futebol internacional. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x seleções africanas em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o Brasil, esses confrontos geralmente aconteceram na fase de grupos, embora também tenha havido duelo em mata-mata. Ao longo das décadas, a Seleção construiu um retrospecto bastante favorável contra equipes africanas, com várias vitórias expressivas.

Durante muitos anos, o Brasil manteve 100% de aproveitamento contra seleções africanas em Copas do Mundo, vencendo todos os jogos disputados contra adversários do continente.

continua após a publicidade

Esse cenário mudou apenas na Copa do Mundo de 2022, quando a sequência invicta foi quebrada.

Considerando todas as edições do torneio até hoje, o retrospecto brasileiro contra africanos em Copas é de 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota, com 21 gols marcados e apenas 3 sofridos.

Brasil x seleções africanas em Copas do Mundo

1974 – Alemanha Ocidental

O primeiro confronto da Seleção Brasileira contra uma equipe africana em Copas do Mundo aconteceu na edição de 1974.

Na fase de grupos, o Brasil enfrentou o Zaire e venceu por 3 a 0.

1986 – México

Na Copa disputada no México, o Brasil enfrentou a Argélia ainda na fase de grupos.

A Seleção venceu por 1 a 0, mantendo o retrospecto positivo contra equipes africanas no torneio.

1994 – Estados Unidos

Na campanha do tetracampeonato mundial, o Brasil enfrentou Camarões na fase de grupos.

A Seleção venceu por 3 a 0 em partida que ajudou a consolidar a classificação para a fase eliminatória.

1998 – França

Quatro anos depois, na Copa do Mundo disputada na França, o Brasil enfrentou Marrocos.

O resultado foi mais uma vitória brasileira por 3 a 0, ainda na fase de grupos da competição.

2006 – Alemanha

O único confronto contra uma seleção africana em fase eliminatória ocorreu na Copa de 2006.

Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou Gana e venceu por 3 a 0, garantindo a classificação para as quartas de final do torneio.

2010 – África do Sul

Na Copa realizada no continente africano, o Brasil enfrentou a Costa do Marfim.

A Seleção venceu por 3 a 1, em partida válida pela fase de grupos.

2014 – Brasil

Na Copa do Mundo realizada no Brasil, a Seleção voltou a enfrentar Camarões.

O jogo terminou com vitória brasileira por 4 a 1, novamente na fase de grupos.

2022 – Catar

A sequência invicta do Brasil contra seleções africanas em Copas terminou na Copa do Mundo de 2022.

Na fase de grupos, o Brasil foi derrotado por 1 a 0 por Camarões, em partida disputada no estádio de Lusail.

Mesmo com a derrota, a Seleção já estava classificada para as oitavas de final da competição.

Retrospecto geral do Brasil contra africanos em Copas

Ao longo da história das Copas do Mundo, o Brasil enfrentou seleções africanas oito vezes.

O retrospecto é amplamente favorável para a Seleção Brasileira:

Jogos: 8

Vitórias: 7

Empates: 0

Derrotas: 1

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 3