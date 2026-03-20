Morato celebra vaga do Forest e trata duelo contra o Tottenham como 'final'

O zagueiro brasileiro Morato celebrou a classificação do Nottingham Forest para as quartas de final da Europa League, conquistada na última quinta-feira (19) após vitória nos pênaltis sobre o Midtjylland, na Dinamarca. Consolidado como titular na equipe inglesa, o defensor agora volta as atenções para a Premier League, onde o clube trava uma luta direta contra o rebaixamento e encara o Tottenham neste domingo (22), em um confronto definido pelo atleta como uma verdadeira "final".

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Sonho europeu e a titularidade

Bicampeão da Champions League nas décadas de 1970 e 1980, o Nottingham Forest voltou a disputar um torneio continental após um hiato de 29 anos. Morato tem sido peça fundamental nesta campanha de resgate histórico, sendo titular em 10 dos 12 jogos da equipe na competição. O zagueiro destacou o peso da camisa do clube na busca por mais um troféu internacional.

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– É uma alegria muito grande conquistar essa classificação. Sabíamos que não seria fácil, porque um jogo de mata-mata sempre tem muitas histórias dentro de uma só partida. Jogamos bem e merecemos. Nosso sonho de um título europeu segue vivo, ainda mais por tudo que a trajetória do Forest carrega. Temos que estar preparados e seguir firmes nessa jornada para continuar sonhando cada vez mais alto – afirmou o jogador de 24 anos.

Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Luta contra o rebaixamento e instabilidade no comando

O sucesso continental, no entanto, contrasta com a instabilidade no cenário nacional. Diferente da temporada 2024/25, quando terminou na sétima colocação, o Forest faz uma campanha turbulenta na atual edição da Premier League e já foi comandado por quatro treinadores diferentes: Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e o atual, Vítor Pereira.

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A equipe ocupa a 17ª posição, com 29 pontos, empatada com o West Ham, que abre a zona de rebaixamento e fica atrás apenas pelos critérios de desempate. O jogo deste domingo, às 11h15 (de Brasília), ganha contornos dramáticos por ser um confronto direto: o adversário é o Tottenham, 16º colocado com 30 pontos.

– É uma final, sem dúvida. Não será um jogo fácil, por ser contra um dos grandes clubes do país. Mas temos tudo para conquistarmos um resultado positivo. Sabemos da nossa capacidade e do que estamos fazendo para melhorar, e essa partida é um ponto fundamental na nossa caminhada – projetou o camisa 4, que já soma 56 atuações pelo time inglês.

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