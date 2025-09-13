O Al-Hilal deixou de fora da sua lista de inscrição da Liga Saudita dois jogadores brasileiros. O clube anunciou nesta semana os nomes que jogarão a competição na temporada 2025/26 e, por conta do limite de estrangeiros no campeonato, barrou o lateral esquerdo Renan Lodi e o centroavante Marcos Leonardo do elenco. Entretanto, a dupla mantém contrato com o time saudita, o que significa que ainda geram custos à equipe.

No Mundial de Clubes, Marcos Leonardo foi um nome de destaque e tinha status de titularidade na equipe Simone Inzaghi, que havia acabado de assumir o comando do clube. Lodi também perdeu espaço com o treinador italiano após o torneio e a não inscrição indica que o jogador deve perder minutos em relação à temporada passada, quando atuou por 24 partidas.

Juntos, os brasileiros somam um custo relevante aos cofres do Al-Hilal mensalmente. Por mais que o clube seja administrado pelo fundo bilionário do governo saudita, a equipe precisa fazer a gestão de elenco e definir suas prioridades. Marcos Leonardo e Renan Lodi somam um gasto de quase R$ 70 milhões em salários por temporada.

De acordo com a plataforma Capology, especializada em finanças de clubes e salários de atletas, Lodi e Marcos Leonardo ganham valores similares no Al-Hilal. O lateral tem ganho anual de 6 milhões de euros, ou R$ 37,6 milhões na cotação atual, e Marcos Leonardo fatura 5,1 milhões de euros, pouco mais de R$ 32 milhões por temporada.

Entretanto, a dupla está inscrita na Liga dos Campeões da Ásia, o que significa que os atletas podem ter alguma minutagem ao longo da temporada. Outra possibilidade é uma troca na lista de inscritos ao longo do ano, o que pode levar um dos dois de volta à lista da Liga Saudita.

Brasileiros têm alto valor de mercado no clube

Projetando um possível fim de ciclo para Marcos Leonardo e Renan Lodi no Al-Hilal, o clube tem ao seu favor o fato da dupla ter um valor de mercado relevante dentro do elenco da equipe. Os dois estão no top dez de jogadores mais caros e, em um futuro negócio, podem representar um ganho para a equipe saudita.

O centroavante é o quinto atleta mais valioso do plantem de Simone Inzaghi, avaliado em 18 milhões de euros, ou R$ 113 milhões na cotação atual. O lateral formado nas categorias de base do Athletico-PR é o oitavo mais caro e aparece na lista com avaliação de 13 milhões de euros, o que corresponde a R$ 81,6 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

O valor, porém, é abaixo daquilo que foi investido pela equipe quando Lodi e Marcos Leonardo foram contratados. O lateral chegou do Olympique de Marselha em janeiro de 2024 por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na época), enquanto Marcos Leonardo foi contratado por ima cifra ainda maior, 40 milhões de euros (R$ 250 milhões no período).

Marcos Leonardo vive momento de baixa no Al-Hilal após destaque no Mundial. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Números de Marcos Leonardo e Renan Lodi no Al-Hilal

A dupla brasileira foi peça chave para a equipe de Simone Inzaghi, principalmente durante o Mundial de Clubes da Fifa. Na última temporada, Marcos Leonardo disputou 48 partidas e marcou 28 gols. Um dos destaques do Mundial, o atacante marcou duas vezes na vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City por 4 a 3.

Renan Lodi soma 58 jogos em duas temporadas com a camisa do Al-Hilal. No Mundial, o lateral foi titular nas cinco partidas do time saudita na competição. Ao todo, o jogador tem quatro gol e 10 assistências.