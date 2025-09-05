São Paulo e Marcos Leonardo: rescisão com o Al-Hilal pode reabrir negociação?

Marcos Leonardo pode estar perto de uma rescisão com o Al-Hilal. Segundo o jornalista André Hernan, o staff do atacante estuda entrar com pedido de rescisão contratual por justa causa, em razão dos desgastes recentes enfrentados pelo jogador.

No clube árabe, Marcos foi inscrito apenas na Liga dos Campeões da AFC e acabou fora da Liga Saudita. Durante os últimos dias de fechamento da janela brasileira insistiu em um acordo com o São Paulo, mas a negociação não avançou diante da postura dura do Al-Hilal em não liberar sem valores.

Apuração do Lance! mostra que o atacante e seus representantes entendem que a falta de espaço e minutos em campo também o afasta de um objetivo importante: voltar ao radar da Seleção Brasileira.

A possibilidade de rescisão por justa causa chamou atenção da torcida tricolor. Apesar da janela brasileira ter fechado no dia 2 de setembro, ainda existem exceções. Jogadores que estavam livres até essa data ou que tenham seus contratos encerrados por justa causa desta forma podem ser inscritos. Ainda assim, isso não significa um retorno imediato das tratativas com o São Paulo.

O Al-Hilal também avalia alternativas, como emprestar Marcos Leonardo dentro da Arábia Saudita ou negociá-lo com clubes de mercados ainda abertos, como Catar, Rússia ou Turquia. A janela europeia já está fechada também.

Em caso de rescisão, o atacante ficará livre no mercado e deve despertar interesse de outras equipes, já que recebeu diversas sondagens na última janela. O risco, no entanto, seria uma possível reversão judicial da rescisão, o que traria insegurança a qualquer negociação deste porte, como antecipou a "ESPN".

Assim, a volta das negociações com o São Paulo segue distante. Marcos Leonardo, são-paulino de infância e declaradamente interessado em vestir a camisa do clube, ainda vê o Morumbis como destino dos sonhos, mas a situação atual torna esse cenário improvável no momento.

Marcos Leonardo tem contrato com o Al-Hilal até 2029 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Números de Marcos Leonardo no Al-Hilal

Pelo Al-Hilal, Marcos Leonardo chegou para ser uma opção à Mitrovic, porém, as lesões do sérvio proporcionaram mais espaço ao brasileiro, que terminou a temporada com 48 partidas disputadas. Ao todo, foram 28 gols, destacando-se inclusive no duelo contra o Manchester City pelo Mundial de Clubes, quando balançou as redes duas vezes.