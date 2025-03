Vivendo clima pesado no futebol árabe, Roberto Firmino está perto de deixar o Al-Ahli. Sem espaço, o brasileiro foi removido da lista de inscritos do Campeonato Saudita e, com isso, só se encontra apto a disputar a Champions League Asiática. Querendo mais tempo de jogo, renegociou seu contrato e encaminhou sua saída.

Firmino, de 33 anos, tinha contrato válido com o clube árabe até junho de 2026. Informações do 'GOAL', porém, indicam que o brasileiro procurou a diretoria para diminuir o vínculo, que agora será encerrado ao fim da atual temporada, em junho deste ano.

Todo o imbróglio começou quando o Al-Ahli contratou Galeno, ex-Porto. Por conta do limite de estrangeiros, a equipe precisou escolher um jogador para 'sacrificar', sendo ele Roberto Firmino. O movimento é comum por parte dos árabes. Um exemplo semelhante foi o que aconteceu no Al-Hilal, quando Neymar, que retornou de lesão, foi apenas inscrito na Champions, ficando de fora Campeonato Saudita.

(Foto: Divulgação / Al-Ahli)

A insatisfação do jogador não é novidade. Assim que foi cortado pelo Al-Ahli, Roberto Firmino fez publicação enigmática nas redes sociais. Na época, fãs do brasileiro lhe deram apoio em meio ao momento turbulento no futebol árabe.

- Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem (Mateus 5,44) - publicou.

Como funciona o limite de estrangeiros?

Segundo o regulamento da Liga Saudita, cada equipe pode contar com no máximo 10 jogadores estrangeiros no elenco ao longo do torneio, sendo que dois deles devem ser nascidos a partir de 2003. Além disso, apenas oito atletas não-asiáticos podem ser inscritos por partida.