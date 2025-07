Em meio a pré-temporada, West Ham e Everton se enfrentam, e Lucas Paquetá está nos holofotes do amistoso entre os ingleses. O duelo será nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Soldier Field, casa do Chicago Bears da NFL, nos Estados Unidos.

A expectativa é de que Lucas Paquetá entre em campo, assim como aconteceu nos amistosos contra o Grasshopper e Manchester United, nos últimos dias. No entanto, a presença do brasileiro na equipe titular ainda não é certa.

Em ambas as partidas, Paquetá iniciou no banco de reservas do time do West Ham, embora tenha entrado nos dois jogos. Com isso, os Hammers devem iniciar o jogo com Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Scarles; Rodríguez, Diouf, Ward-Prowse, Soucek; Bowen e Füllkrug (Paquetá).

Recentemente, a imprensa britânica informou que Lucas Paquetá será absolvido da acusação de manipulação de resultados pelos quais vinha sendo acusado pela FA. No entanto, o brasileiro tem seu futuro no West Ham indefinido após uma temporada abaixo da média.

Por outro lado, o Everton deve entrar em campo com Pickford; Patterson, O’Brien, Mykolenko, McNeil; Alcaraz, Iroegbunam, Garner, Gueye, Ndiaye; Barry. A equipe se prepara visando fazer uma campanha melhor na Premier League em relação a 2024/2025.

