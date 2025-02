Publicação de Firmino viraliza após corte do Campeonato Saudita

O atacante Roberto Firmino foi cortado da lista de inscritos do Al Ahli no Campeonato Saudita, por conta do limite de estrangeiros. A decisão foi tomada após a chegada do também brasileiro Galeno, ex-Porto, que custou cerca de R$ 305,6 milhões ao clube. Após a notícia viralizar, uma publicação do brasileiro viralizou nas redes sociais.

Antes mesmo de se tornar público a informação do corte, Firmino havia publicado um salmo bíblico nos stories do Instagram da sua conta pessoal. O gesto do atacante aconteceu antes do anúncio oficial do Al Ahli sobre a não inscrição no Campeonato Saudita. Contudo, a publicação foi apontada como uma possível indireta nas redes sociais.

- Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem (Mateus 5,44) - publicou o atacante.

Firmino no Al Ahli

Com contrato até junho de 2026, Firmino continua em condições de atuar pela Champions League da Ásia, onde foi destaque na última segunda-feira (3), ao marcar um dos gols da vitória do clube saudita, por 3 a 1, contra o Al-Sadd, do Catar. O brasileiro estufou as redes com um golaço de bicicleta em movimento acrobático.

Apesar disso, a chegada do brasileiro Galeno interrompeu o sucesso do atacante no clube saudita. O novo reforço do Al Ahli fez sua estreia na última sexta-feira (9), na vitória por 2 a 0 sob o Al Fateh, pela 19ª rodada da Liga Saudita. Firmino não ficou no banco devido à decisão tomada pelo técnico alemão Matthias Jaissle. Ele não faz mais parte da lista de jogadores disponíveis para o torneio.

A decisão do treinador foi motivada devido a regra do torneio saudita, que prevê um limite máximo de atletas extrangeiros por clube. Ao todo, os times do torneio podem ter apenas 10 jogadores não sauditas. Além disso, apenas oito atletas não-asiáticos podem ser inscritos por partida. O Al Ahli contém 12 atletas de fora do país.