Atlético de Madrid anuncia saída de jogador após sete anos

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quarta-feira (30), a saída por empréstimo de Thomas Lemar. O meio-campista acertou um vínculo temporário com o Girona para a próxima temporada, retornando ao clube no verão europeu de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Jornal espanhol trata contratações do Flamengo como ‘favor’ ao Atlético de Madrid

Lemar foi comprado em julho de 2018, por um valor estimado em 72 milhões de euros (R$ 324 milhões na cotação da época). Na época, a quantia o transformou no reforço mais caro da história do Atleti, sendo posteriormente ultrapassado por João Félix e Julián Alvarez, em 2019 e 2024, respectivamente.

Apesar do investimento pesado por parte da diretoria rojiblanca, o jogador nunca atingiu o nível esperado. A falta de adaptação ao modelo de Diego Simeone e as seguidas lesões o transformaram em um reserva de luxo, que muitas vezes, nem sequer era acionado nos gramados espanhóis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Girona cobrirá metade do salário do atleta no período. A situação foi crucial para que o Atlético negociasse outros nomes para o elenco de Simeone na janela atual, principalmente a chegada de Thiago Almada, ex-Botafogo e que estava no Lyon, da França. O argentino, campeão do mundo em 2022, custou mais de R$ 130 milhões aos cofres madrilenhos.

continua após a publicidade

Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, é apresentado pelo Girona (Foto: Reprodução)

O Atlético de Madrid tem passado por um largo processo de reformulação rumo à próxima de temporada. Sem erguer troféus de maior expressão há quatro anos, o clube optou por vender, emprestar ou liberar 11 jogadores, além de já ter anunciado oito jogadores. Veja as transferências abaixo:

🎁 Entradas no Atlético de Madrid

⚽ Jogador ✈️ De onde veio? 💰 Valor (em euros) Álex Baena Villarreal 42 milhões Dávid Hancko Feyenoord 26 milhões Johnny Cardoso Real Betis 24 milhões Thiago Almada Lyon/Botafogo 21 milhões Matteo Ruggeri Atalanta 17 milhões Marc Pubill Almería 16 milhões Juan Musso Atalanta (estava emprestado ao Atlético em 2024/25) 3 milhões Clément Lenglet Barcelona (estava emprestado ao Atlético em 2024/25) Custo zero

👋 Saídas no Atlético de Madrid

⚽ Jogador ✈️ Para onde foi? 💰 Valor (em euros) Samuel Lino Flamengo 22 milhões Arthur Vermeeren RB Leipzig 20 milhões Rodrigo Riquelme Real Betis 8 milhões Ángel Correa Tigres UANL 8 milhões Reinildo Mandava Sunderland Custo zero Saúl Ñíguez Flamengo Custo zero Rodrigo De Paul Inter Miami Empréstimo sem custos Thomas Lemar Girona Empréstimo sem custos Horatiu Moldovan Real Oviedo Empréstimo sem custos Axel Witsel Sem clube Liberado sem custos César Azpilicueta Sem clube Liberado sem custos

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.