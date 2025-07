Cristiano Ronaldo anotou mais um gol com a camisa do Al-Nassr nesta quarta-feira (30). O astro marcou um dos tentos da vitória dos Cavaleiros de Najd sobre o Toulouse por 2 a 1, em amistoso realizado na Áustria, e segue em busca da marca de mil bolas na rede.

Apesar do claro objetivo para a reta final de sua carreira, Ronaldo não verá a marca atual crescer. O craque tem por meta os mil gols oficiais, o que implica na exclusão dos gols realizados em amistosos e partidas tidas como extraoficiais.

Atualmente, Ronaldo tem 938 gols em sua conta, restando 62 para o tão aguardado objetivo. A corrida, além dos tentos, é contra o tempo, já que o astro completou 40 anos em fevereiro e já há grandes conversas sobre uma aposentadoria em um futuro próximo.

Apesar da idade, os números continuam seguindo a média de elevação apresentada durante seu auge. Em 2024/25, foram 35 gols em 41 jogos. Resta apenas um para o alcance de outra meta: o centésimo com a camisa do Al-Nassr, que deve acontecer na parte inicial da temporada na Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo bate para marcar gol pelo Al-Nassr em amistoso contra o Toulouse (Foto: Reprodução)

7️⃣ Quando o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo estreia na temporada?

Cristiano havia sido desfalque no primeiro amistoso sob o comando do novo treinador Jorge Jesus, e fez o primeiro jogo de sua pré-temporada. Agora, a equipe volta a campo no dia 10 de agosto, enfrentando o Almería também em partida que faz parte da preparação para o retorno aos compromissos oficiais.

A estreia oficial em 2025/26, inclusive, já tem data para acontecer. O Al-Nassr enfrentará o Al-Ittihad no dia 19 de agosto, às 9h (de Brasília), no Honk Kong Stadium, localizado no país homônimo ao estádio, em jogo válido pela Supercopa Saudita.

