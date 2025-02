Especulado no Flamengo, Firmino é cortado do Campeonato Saudita

No radar do Flamengo e de outros grandes times do Brasil, o atacante Roberto Firmino foi cortado da lista de inscritos do Al Ahli no Campeonato Saudita, por limite de estrangeiros. A decisão foi tomada após a chegada do também brasileiro Galeno, ex-Porto, que custou cerca de R$ 305,6 milhões ao clube.

continua após a publicidade

➡️ Martinelli, do Arsenal, deve ficar fora de jogo decisivo na Champions League

Com contrato até junho de 2026, Firmino continua em condições de atuar pela Champions League da Ásia, onde foi destaque na última segunda-feira (3), ao marcar um dos gols da vitória do clube saudita, por 3 a 1, contra o Al-Sadd, do Catar. O brasileiro estufou as redes com um golaço de bicicleta em movimento acrobático.

Na última sexta-feira (9), o Al Ahli enfrentou o Al Fateh pela 19ª rodada do Campeonato Saudita, e Galeno fez sua estreia na vitória por 2 a 0. Firmino não ficou no banco devido à decisão tomada pelo técnico alemão Matthias Jaissle, não faz mais parte da lista de jogadores disponíveis para o torneio.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Firmino tem nove gols e cinco assistências em 25 partidas. Ele chegou ao Al Ahli em julho de 2023.

Como funciona o limite de estrangeiros?

Segundo o regulamento da Liga Saudita, cada equipe pode contar com no máximo 10 jogadores estrangeiros no elenco ao longo do torneio, sendo que dois deles devem ser nascidos a partir de 2003. Além disso, apenas oito atletas não-asiáticos podem ser inscritos por partida.

Firmino cortado: veja lista de estrangeiros do Al Alhi

Edouard Mendy (goleiro) - Senegal

Roger Ibañez (zagueiro) - Brasil

Merih Demiral (zagueiro) - Turquia

Matteo Dams (zagueiro) - Bélgica

Ezgjan Alioski (lateral-esquerdo) - Macedônia do Norte

Alexsander (volante) - Brasil

Franck Kessié (volante) - Costa do Marfim

Gabri Veiga (meio-campista) - Espanha

Wenderson Galeno (atacante) - Brasil

Riyad Mahrez (atacante) - Argélia

Roberto Firmino (atacante) - Brasil

Ivan Toney (atacante) - Inglaterra

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional