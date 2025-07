Ex-Barcelona é hospitalizado após mordida de cachorro em órgão genital

Ex-Barcelona, Carles Pérez foi hospitalizado após sofrer uma mordida de um cachorro em seu órgão genital, segundo a imprensa grega. O jogador não se encontra em estado grave, mas não deve retornar aos treinos tão cedo.

Neste momento, o espanhol se encontra sob observação e levou seis pontos na região em que foi mordido. Formado no Barcelona, Pérez atualmente defende o Aris Salonica, da Grécia, embora pertença ao Celta de Vigo.

A chegada na Grécia era vista como uma nova oportunidade para Carles Pérez após uma campanha irregular no Benfica. No entanto, os planos do jogador foram adiados, uma vez que não há prazo para a reincorporação junto ao elenco de sua nova equipe.

Um dos pontos de não ter previsão para um retorno é a possibilidade de uma cirurgia no local nos próximos dias. Nesta quinta-feira (31), o Aris Salonica encara o Araz-Naxçıvan, pelo jogo de volta das eliminatórias da Conference League após uma derrota por 2 a 1 fora de casa.

Pouco espaço no Barcelona e carreira sem holofotes

Carles Pérez surgiu em La Masia, mas teve poucas oportunidades na equipe profissional do Barcelona. Em 2018/2019, o atleta fez sua estreia com a camisa blaugrana, mas deixou o clube em janeiro de 2020 para defender a Roma com apenas 13 jogos pelo clube catalão, dois gols marcados e três assistências.

