Herói do Liverpool na vitória por 1 a 0 contra o PSG pela Champions League, o brasileiro Alisson fez história. Ao todo, foram nove defesas no duelo das oitavas de final em Paris, atingindo assim, marcas únicas na competição europeia.

Levando em consideração apenas números da temporada 2003/04 em diante, quando o formato mais recente foi instaurado, Alisson se juntou a Andriy Lunin e Thibaut Courtois como os goleiros que mais tiveram defesas em um jogo de mata-mata da Champions League, com nove.

Alisson também se tornou o goleiro do Liverpool com o maior número de defesas em uma partida de Champions League. Essa foi a partida em que ele fez mais defesas com a camisa dos Reds. Em sua fala pós-jogo, confirmou que foi o seu melhor jogo da carreira.

- Até agora acho que sim, podemos dizer que sim (foi o melhor jogo). O final foi perfeito. Outras vezes fiz boas partidas, consigo lembrar de algumas. Teve uma da Roma, contra o Atlético de Madrid, que terminou em 0 a 0. Pelo próprio Liverpool, contra o Barcelona, 4 a 0. A final da Champions também. Mas com certeza esse jogo, em termo de volume, ações... não só as defesas, mas ter que afastar a bola em cruzamentos. Foi um time que nos deu muito trabalho, nos trouxe muito perigo - celebrou ao jornalista Fred Caldeira, da 'TNT Sports'.

Alisson cobra reconhecimento às vésperas de convocação

Mesmo presente há anos na Seleção Brasileira, Alisson ainda é alvo de críticas por parte de torcedores. Ainda em sua fala pós-jogo, o goleiro cobrou maior reconhecimento e afirmou que não se importa com críticas que não sejam construtivas.

- A gente gosta de reconhecimento, não é nem questão de respeito. Soa meio arrogante (cobrar respeito). Entendo as críticas, fazem parte do futebol quando são construtivas. Quando eu vejo que tem exageros, tons pessoais, eu nem dou bola. Afinal, sinto que dentro do clube sou valorizado, pessoas que acompanham o Liverpool sabem disso. Então eu sinto muito mais carinho do que o contrário. Talvez vocês nas redes sociais possam ver mais. E isso faz parte, vem com o resultado das competições. Espero que esse nível de performance se transforme em títulos pelo Liverpool e Seleção - completou.

Presente nas duas últimas Copas do Mundo pelo Brasil, Alisson vem sendo figurinha carimbada no ciclo visando a Copa de 2026. Dorival Júnior divulgará seus convocados nesta quinta-feira (6), para jogos contra Colômbia e Argentina. O goleiro do Liverpool é esperado para figurar a lista.