Luiz Henrique, atacante com passagem vitoriosa pelo Botafogo, pode formar dupla com Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O Al-Nassr, clube defendido pelo português, manifestou interesse na contratação do brasileiro para o decorrer da janela de transferências do verão europeu. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

A transação poderia chegar a 70 milhões de euros (quase R$ 450 milhões na cotação atual), mais do que o dobro do valor pelo qual o Glorioso, sob a batuta de John Textor, vendeu o ponta-direita em janeiro, após os títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2024. O clube carioca ainda detém 30% dos direitos do jogador, o que implicaria em parte da verba paga pelos sauditas entrando nas contas alvinegras.

Caso o movimento se concretize por tal valor, Luiz entraria no top-10 de transferências mais caras envolvendo brasileiros na moeda europeia, superando a ida de Kaká para o Real Madrid, em 2009, e igualando o movimento de Casemiro rumo ao Manchester United, em 2022.

Impulsionado pelos aportes financeiros do Fundo de Investimento Público (PIF) local, o Al-Nassr não teria dificuldades financeiras em concretizar a transferência. Nesta mesma janela, o clube já anunciou a chegada de João Félix, do Chelsea, por um valor estimado em 30 milhões de euros (R$ 192 milhões na cotação atual).

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Luiz teve passagem pela Europa entre 2022 e 2024, quando defendeu o Real Betis. Em fevereiro do ano passado, Textor investiu mais de R$ 100 milhões no futebol do atacante, que chegou para brilhar no Botafogo, marcando um dos gols da final da Libertadores, que configurou o primeiro título do clube.

Pelo Zenit, Luiz vive um momento de adaptação, tendo quatro participações diretas em gols em 15 aparições. O bom momento pelo Alvinegro chegou a lhe render convocações para a Seleção Brasileira, tendo feito seis partidas - cinco delas saindo do banco - e contribuído com dois tentos e um passe para gol.

🔢 Números de Luiz Henrique pelo Botafogo

⚽ 55 jogos

⌛ 4.908 minutos em campo

🥅 12 gols

📤 5 assistências

🏆 Títulos: Campeonato Brasileiro 2024 e Libertadores 2024

