Santiago Bernabéu entra em última fase da reforma; saiba mais

Jogo da NFL será em 16 de novembro, com mudanças no campo.

O Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, entra em sua última fase da reforma iniciada há seis anos, como informou o "Diario AS". Mesmo reaberto há algumas temporadas, o "templo europeu" seguiu com obras em curso e, neste momento, está no estágio final de ajustes com um jogo da NFL, entre Miami Dolphins e o Washington Commanders, no horizonte. A partida acontecerá em 16 de novembro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em mais um verão, o Bernabéu passou por rotina de obras. O evento da NFL torna visível o trabalho no campo, que também será alterado em novembro para acomodar a realização de um jogo de futebol americano. As primeiras fileiras das arquibancadas, em ambas as extremidades, foram demolidas e estão sendo reconstruídas para expandir o campo de jogo, que é mais longo que o futebol - 4,7 metros a mais.

continua após a publicidade

Os vestiários também estão sendo reformados para acomodar os elencos extensos. Além disso, o Real Madrid retomou, recentemente, os testes de iluminação na fachada do Santiago Bernabéu. Mais de 10.000 luzes de LED darão uma nova aparência aos arredores do estádio.

Espaços internos do Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Novas experiências no Santiago Bernabéu

A grande mudança em relação às operações do Santiago Bernabéu nas próximas semanas - e meses - será na disposição de bares e restaurantes. Quatro já estão em funcionamento, oferecendo vistas panorâmicas do interior do estádio. A inauguração de um "Starbucks" é iminente, que, com 900 metros quadrados, será a maior cafetaria da multinacional americana na Espanha.

continua após a publicidade

O Real Madrid espera que as obras em andamento sejam os últimos passos para a conclusão definitiva do projeto de reforma de sua casa. O clube investiu um total 1,3 bilhão (R$ 8,3 bilhões na cotação atual) nas obras do Bernabéu, superando em praticamente 500 milhões (R$ 3,2 bilhões) a estimativa inicial.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.