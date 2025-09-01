Após reviravoltas, jornalista crava chegada de jogador do Chelsea ao Bayern de Munique
Após reviravoltas, Nicolas Jackson ficará na Alemanha para defender o Bayern
Nicolas Jackson viveu uma reta final de janela digna de obra cinematográfica, marcada por idas e vindas e momentos de tensão. O atacante senegalês foi liberado pelo Chelsea para assinar com o Bayern de Munique, chegou a viajar à Alemanha, mas viu o negócio ser cancelado após a lesão de Liam Delap. Porém, no último dia do mercado, a situação mudou novamente, e segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador finalmente defenderá o clube bávaro.
O atacante de 24 anos era apenas a terceira opção no ataque do Chelsea, atrás de Liam Delap e João Pedro, o que fez com que se tornasse alvo de diversos clubes europeus. O Bayern aproveitou a oportunidade e chegou a um acordo com os Blues, levando o jogador a Munique para exames médicos. Entretanto, quando desembarcou, o senegalês descobriu que o Chelsea havia cancelado a transferência, pois Delap, segunda opção do elenco, havia se lesionado na vitória sobre o Fulham pela Premier League.
Mesmo diante da reviravolta, Jackson se recusou a retornar a Londres. Seu empresário chegou a publicar nas redes sociais que a decisão estava tomada e que o atacante não voltaria para o Chelsea, o que aumentou ainda mais o clima de novela na negociação.
Nicolas Jackson ficará no Bayern de Munique
Depois de idas e vindas, o martelo foi batido: Nicolas Jackson será jogador do Bayern de Munique. Segundo Fabrizio Romano, os clubes chegaram a um novo formato de negociação. Inicialmente, o acordo previa um empréstimo simples, sem cláusula obrigatória de compra. Agora, o modelo foi alterado para empréstimo com compra obrigatória – exatamente como o Chelsea desejava desde o início.
O contrato com os bávaros será válido por cinco anos. O Bayern pagará cerca de 16,5 milhões de euros pela taxa inicial de empréstimo, enquanto o valor da compra obrigatória ao fim do vínculo ainda não foi revelado.
Jackson deixa o Chelsea após uma passagem de altos e baixos. Mesmo com 30 gols em 81 partidas, o atacante foi alvo de críticas pela quantidade de chances desperdiçadas e pelas expulsões decisivas – como contra o Newcastle, na Premier League, e diante do Flamengo, no Mundial de Clubes. Esses episódios acabaram abrindo espaço para a ascensão de Delap e João Pedro no elenco de Enzo Maresca.
Agora, o atacante terá a missão de ser uma alternativa a Harry Kane no Bayern de Munique. O jogador chega para ser o reserva imediato do atacante inglês, porém, revezará com o camisa 9 bávaro nos jogos da equipe.
