Após reviravoltas, jornalista crava chegada de jogador do Chelsea ao Bayern de Munique

Após reviravoltas, Nicolas Jackson ficará na Alemanha para defender o Bayern

Nicolas Jackson em ação pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)
imagem cameraNicolas Jackson em ação pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 01/09/2025
12:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nicolas Jackson viveu uma reta final de janela digna de obra cinematográfica, marcada por idas e vindas e momentos de tensão. O atacante senegalês foi liberado pelo Chelsea para assinar com o Bayern de Munique, chegou a viajar à Alemanha, mas viu o negócio ser cancelado após a lesão de Liam Delap. Porém, no último dia do mercado, a situação mudou novamente, e segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador finalmente defenderá o clube bávaro.

O atacante de 24 anos era apenas a terceira opção no ataque do Chelsea, atrás de Liam Delap e João Pedro, o que fez com que se tornasse alvo de diversos clubes europeus. O Bayern aproveitou a oportunidade e chegou a um acordo com os Blues, levando o jogador a Munique para exames médicos. Entretanto, quando desembarcou, o senegalês descobriu que o Chelsea havia cancelado a transferência, pois Delap, segunda opção do elenco, havia se lesionado na vitória sobre o Fulham pela Premier League.

London, UK. 14th Jan, 2025. Chelsea forward Nicolas Jackson (15) during the Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should read: Ian Stephen/Sportimage Credit: Sportimage Ltd/Alamy Live News
Nicolas Jackson em ação pelo Chelsea (Foto: Ian Stephen/Sportimage)

Mesmo diante da reviravolta, Jackson se recusou a retornar a Londres. Seu empresário chegou a publicar nas redes sociais que a decisão estava tomada e que o atacante não voltaria para o Chelsea, o que aumentou ainda mais o clima de novela na negociação.

Nicolas Jackson ficará no Bayern de Munique

Depois de idas e vindas, o martelo foi batido: Nicolas Jackson será jogador do Bayern de Munique. Segundo Fabrizio Romano, os clubes chegaram a um novo formato de negociação. Inicialmente, o acordo previa um empréstimo simples, sem cláusula obrigatória de compra. Agora, o modelo foi alterado para empréstimo com compra obrigatória – exatamente como o Chelsea desejava desde o início.

O contrato com os bávaros será válido por cinco anos. O Bayern pagará cerca de 16,5 milhões de euros pela taxa inicial de empréstimo, enquanto o valor da compra obrigatória ao fim do vínculo ainda não foi revelado.

Jackson deixa o Chelsea após uma passagem de altos e baixos. Mesmo com 30 gols em 81 partidas, o atacante foi alvo de críticas pela quantidade de chances desperdiçadas e pelas expulsões decisivas – como contra o Newcastle, na Premier League, e diante do Flamengo, no Mundial de Clubes. Esses episódios acabaram abrindo espaço para a ascensão de Delap e João Pedro no elenco de Enzo Maresca.

Agora, o atacante terá a missão de ser uma alternativa a Harry Kane no Bayern de Munique. O jogador chega para ser o reserva imediato do atacante inglês, porém, revezará com o camisa 9 bávaro nos jogos da equipe.

