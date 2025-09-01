Estrangeiros pedem brasileiro ‘esquecido’ na Seleção: ‘Precisa ser convocado’
Jogador já foi chamado para defender a Amarelinha em outras oportunidades
- Matéria
- Mais Notícias
A Data Fifa de setembro concentrará as atenções dos torcedores na Seleção Brasileira. No entanto, o último fim de semana do futebol de clubes serviu como vitrine para jogadores nacionais que não foram convocados nesta janela, mas que almejam uma oportunidade — ou até mesmo um retorno — à equipe principal. Um dos destaques foi Yan Couto, do Borussia Dortmund, protagonista na vitória por 3 a 0 sobre o Union Berlin, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester City fecha com Donnarumma e ‘libera’ brasileiro do elenco; entenda
Futebol Internacional01/09/2025
- Futebol Internacional
Na ‘barca’ do Manchester United, Antony acerta com o Real Betis; saiba detalhes
Futebol Internacional01/09/2025
- Futebol Internacional
Liverpool acerta com Isak em transferência recorde; veja valores
Futebol Internacional01/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Yan foi decisivo ao dar a assistência para Serhou Guirassy abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. O lateral realizou uma jogada individual pela direita, aplicou uma meia-lua no marcador, avançou até a linha de fundo, cortou para dentro e cruzou com a perna esquerda para o atacante da Guiné completar de pé direito, em meia altura. A vitória do Borussia Dortmund foi consolidada na segunda etapa com mais dois gols: o centroavante voltou a marcar aos 58', e Felix Nmecha fechou o placar aos 81'.
Couto já integrou recentes listas de convocados da Seleção Brasileira, mas ficou fora da última chamada. Na ocasião, o técnico optou por nomes como Vanderson, do Monaco, e Wesley, da Roma.
Nas redes sociais, o desempenho de Yan chamou atenção não apenas de torcedores brasileiros, mas também de fãs internacionais, especialmente os do Borussia Dortmund. Veja abaixo a repercussão europeia:
Tradução: Finalmente Yan Couto chegou. Finalmente. Até o Maxi Beier jogou bem ontem com aquela assistência.
Tradução: Yan Couto fez sua melhor partida pela #BVB hoje. Parabéns a ele.
Tradução: Faltou um pouco de criatividade no jogo e Yan Couto faz isso perfeitamente, se ele entrar como meia-atacante podemos claramente ser um time sólido e perigoso.
Tradução: O Yan Couto esteve forte hoje. Se continuar jogando assim, não tem como vencê-lo na lateral direita.
Reação dos brasileiros 🟢🟡
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias