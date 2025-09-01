Zagueiro brasileiro troca de clube na Premier League
Crystal Palace está próximo de acertar a contratação do jogador por empréstimo
O Crystal Palace está próximo de acertar a contratação por empréstimo do zagueiro Igor Júlio, do Brighton. O brasileiro de 27 anos perdeu espaço na defesa do time inglês e negocia para se transferir ao outro clube da Premier League, que aguarda a definição do futuro de Guéhi, titular e alvo do Liverpool, para fechar o contrato.
Igor Júlio fez exames médicos na manhã desta segunda-feira, o último dia da janela de transferências em diversas ligas da Europa. Na Inglaterra, as negociações precisam ser fechadas até às 20h (16h de Brasília).
Igor Júlio está no Brighton, da Inglaterra, desde julho de 2023. O zagueiro custou 17 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), contratado junto à Fiorentina, da Itália. Revelado pelo Red Bull Brasil, Igor não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Em 2016, o jogador se transferiu para o Red Bull Salzburg. Depois, passou por Liefering, Wolfsberger e Austria Wien, da Áustria; Spal e Fiorentina, da Itália.
Números de Igor Julio no Brighton
Em dois anos na Premier League, Igor atuou 50 partidas somando todas as competições. Na primeira temporada, 2023/24, o brasileiro recebeu mais oportunidades no Brighton, com 33 jogos, sendo 24 deles como titular.
Entretanto, o desempenho aquém do esperado e a solidez dos titulares, Van Hecke e Webster, fizeram o zagueiro perder espaço e se tornar uma quarta opção de zaga em 2024/25, ficando atrás de Lewis Dunk na hierarquia. Com isso, Igor Julio atuou em apenas 16 jogos na última temporada, 13 deles no onze inicial. Na atual temporada, esteve em campo apenas na goleada por 6 a 0 contra o Oxford United, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.
