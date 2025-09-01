Zagueiro brasileiro troca de clube na Premier League

O Crystal Palace está próximo de acertar a contratação por empréstimo do zagueiro Igor Júlio, do Brighton. O brasileiro de 27 anos perdeu espaço na defesa do time inglês e negocia para se transferir ao outro clube da Premier League, que aguarda a definição do futuro de Guéhi, titular e alvo do Liverpool, para fechar o contrato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Igor Júlio fez exames médicos na manhã desta segunda-feira, o último dia da janela de transferências em diversas ligas da Europa. Na Inglaterra, as negociações precisam ser fechadas até às 20h (16h de Brasília).

continua após a publicidade

Igor Júlio está no Brighton, da Inglaterra, desde julho de 2023. O zagueiro custou 17 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), contratado junto à Fiorentina, da Itália. Revelado pelo Red Bull Brasil, Igor não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Em 2016, o jogador se transferiu para o Red Bull Salzburg. Depois, passou por Liefering, Wolfsberger e Austria Wien, da Áustria; Spal e Fiorentina, da Itália.

Alvo do Crystal Palace, Igor Julio em treino pelo Brighton (Foto: Divulgação / Brighton)<br>

Números de Igor Julio no Brighton

Em dois anos na Premier League, Igor atuou 50 partidas somando todas as competições. Na primeira temporada, 2023/24, o brasileiro recebeu mais oportunidades no Brighton, com 33 jogos, sendo 24 deles como titular.

continua após a publicidade

Entretanto, o desempenho aquém do esperado e a solidez dos titulares, Van Hecke e Webster, fizeram o zagueiro perder espaço e se tornar uma quarta opção de zaga em 2024/25, ficando atrás de Lewis Dunk na hierarquia. Com isso, Igor Julio atuou em apenas 16 jogos na última temporada, 13 deles no onze inicial. Na atual temporada, esteve em campo apenas na goleada por 6 a 0 contra o Oxford United, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.