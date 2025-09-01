Filho de Samuel Eto’o acerta com clube espanhol
Jovem de 23 anos deixa o Rayo Vallecano
- Matéria
- Mais Notícias
Filho do ex-atacante Samuel Eto'o, Etienne Eto'o acertou sua chegada no Mirandés, que disputa a segunda divisão espanhola. O atacante foi cedido pelo Rayo Vallecano por um empréstimo de uma temporada.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na terça-feira (2), Eto'o inicia os treinamentos comandados por Fran Justo visando o duelo contra o Albacete, na sexta-feira (5). Aos 23 anos, o centroavante estava no Rayo Vallecano B e sem muitas oportunidades no time principal.
Ainda assim, Eto'o conseguiu se destacar na equipe secundária, tendo marcado 30 gols na última temporada. O camaronês chegou a jogar três partidas na equipe principal do Rayo Vallecano e balançou as redes uma vez durante a Copa do Rei.
O jovem de 23 anos já defendeu Camarões durante as categorias de base, mas nunca foi convocado para defender a seleção principal. O atacante chegou a disputar uma Copa Africana de Nações Sub-20 representando seu país.
Pai de Etienne Eto'o brilhou na Espanha
Pai de Etienne Eto'o, Samuel Eto'o brilhou no futebol espanhol, onde defendeu as camisas de Leganés, Mallorca, Real Madrid e Barcelona. Atualmente, o jovem ainda busca espaço e o sucesso conquistado por seu progenitor.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias