Futebol Internacional

Chelsea cancela saída de atacante, mas jogador se recusa a voltar

Nicolas Jackson tinha acordo com o Bayern de Munique

O Chelsea é adversário do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: AFP)
imagem cameraO Chelsea é o atual campeão da Conference League (Foto: AFP)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
16:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Chelsea e o Bayern de Munique fecharam um acordo, por empréstimo com opção de compra, pelo atacante Nicolas Jackson. O jogador foi autorizado a voar até a Alemanha para concretizar a negociação, porém, descobriu após desembarcar que o clube londrino cancelou a operação. A decisão dos Blues veio após a lesão de Liam Delap, durante a vitória por 2 a 0, sobre o Fulham, pela terceira rodada da Premier League, neste sábado (30).

➡️ Com gol brasileiro, Chelsea supera o Fulham em clássico na Premier League

Titular no comando de ataque da equipe durante as duas últimas temporadas, Nicolas Jackson perdeu espaço no elenco após as chegadas de Liam Delap e João Pedro no Mundial de Clubes. Mesmo com 30 gols em 81 jogos, o atacante era muito criticado pelas chances perdidas e pelos cartões vermelhos que sofreu na reta final da Premier League, contra o Newcastle, e contra o Flamengo, na competição da Fifa, sendo a última o gatilho para que os novos contratados ganhassem mais protagonismo.

Com Jackson escanteado, o Chelsea procurou destinos ao atacante e encontrou o Bayern de Munique, que estava disposto a ter o jogador por empréstimo. Ambos os times chegaram a um acordo e o clube alemão pagaria 15 milhões de euros para ter o senegalês por uma temporada, com uma opção de compra de 80 milhões de euros. Após os ingleses e os alemães se acertarem, os Blues autorizaram NIcolas de viajar a Munique neste sábado (30) para realizar exames médicos.

Nicolas Jackson foi expulso contra o Flamengo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Porém, durante a viagem de Jackson com os representantes, o Chelsea entrou em campo pela terceira rodada da Premier League contra o Fulham. Aos 12 minutos, o atacante Liam Delap sentiu a coxa e deixou os gramados de Stamford Bridge lesionado e desfalcará a equipe de Enzo Maresca entre seis a oito semanas.

Com a lesão de Delap, o Chelsea cancelou a negociação com o Bayern por Nicolas Jackson. Porém, o atacante já tinha desembarcado em Munique e bateu o pé que não voltará à Londres para reintegrar o elenco dos Blues. Inclusive, nas redes sociais, o empresário do jogador postando nas redes sociais a decisão de ficar na Alemanha.

Declaração do empresário de Nicolas Jackson (Foto: Reprodução/Instagram)

Tradução: "Não vamos voltar atrás. O avião não anda para trás."

Com a janela perto do fim, o Chelsea ainda espera a situação de Jackson para ver se tomará alguma decisão para substituir Delap. Já o Bayern tentará outra alternativa para ser reserva de Harry Kane, o que confirmou o diretor do clube alemão, Max Eberl, em declaração ao AZ.

— Todos agora vão revisitar sua rede e contatos até certo ponto, então veremos o que é possível — afirmou Max Eberl.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

