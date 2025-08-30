Chelsea cancela saída de atacante, mas jogador se recusa a voltar
Nicolas Jackson tinha acordo com o Bayern de Munique
O Chelsea e o Bayern de Munique fecharam um acordo, por empréstimo com opção de compra, pelo atacante Nicolas Jackson. O jogador foi autorizado a voar até a Alemanha para concretizar a negociação, porém, descobriu após desembarcar que o clube londrino cancelou a operação. A decisão dos Blues veio após a lesão de Liam Delap, durante a vitória por 2 a 0, sobre o Fulham, pela terceira rodada da Premier League, neste sábado (30).
Titular no comando de ataque da equipe durante as duas últimas temporadas, Nicolas Jackson perdeu espaço no elenco após as chegadas de Liam Delap e João Pedro no Mundial de Clubes. Mesmo com 30 gols em 81 jogos, o atacante era muito criticado pelas chances perdidas e pelos cartões vermelhos que sofreu na reta final da Premier League, contra o Newcastle, e contra o Flamengo, na competição da Fifa, sendo a última o gatilho para que os novos contratados ganhassem mais protagonismo.
Com Jackson escanteado, o Chelsea procurou destinos ao atacante e encontrou o Bayern de Munique, que estava disposto a ter o jogador por empréstimo. Ambos os times chegaram a um acordo e o clube alemão pagaria 15 milhões de euros para ter o senegalês por uma temporada, com uma opção de compra de 80 milhões de euros. Após os ingleses e os alemães se acertarem, os Blues autorizaram NIcolas de viajar a Munique neste sábado (30) para realizar exames médicos.
Porém, durante a viagem de Jackson com os representantes, o Chelsea entrou em campo pela terceira rodada da Premier League contra o Fulham. Aos 12 minutos, o atacante Liam Delap sentiu a coxa e deixou os gramados de Stamford Bridge lesionado e desfalcará a equipe de Enzo Maresca entre seis a oito semanas.
Com a lesão de Delap, o Chelsea cancelou a negociação com o Bayern por Nicolas Jackson. Porém, o atacante já tinha desembarcado em Munique e bateu o pé que não voltará à Londres para reintegrar o elenco dos Blues. Inclusive, nas redes sociais, o empresário do jogador postando nas redes sociais a decisão de ficar na Alemanha.
Tradução: "Não vamos voltar atrás. O avião não anda para trás."
Com a janela perto do fim, o Chelsea ainda espera a situação de Jackson para ver se tomará alguma decisão para substituir Delap. Já o Bayern tentará outra alternativa para ser reserva de Harry Kane, o que confirmou o diretor do clube alemão, Max Eberl, em declaração ao AZ.
— Todos agora vão revisitar sua rede e contatos até certo ponto, então veremos o que é possível — afirmou Max Eberl.
