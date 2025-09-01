Europeus reagem à má atuação de Raphinha em jogo do Barcelona
Atacante brasileiro foi um dos mais criticados após o empate com o Rayo Vallecano
O atacante Raphinha foi um dos jogadores mais criticados após o empate do Barcelona com o Rayo Vallecano, por 1 a 1, no Estádio de Vallecas, em jogo válido pela 3ª rodada de La Liga. O placar da partida foi aberto por Yamal, de pênalti, mas, na segunda etapa, Pérez empatou para o time da casa. O brasileiro foi pouco acionado e desperdiçou as oportunidades que poderiam ter dado os três pontos à equipe catalã.
No primeiro tempo, aos 28 minutos, Raphinha disparou em velocidade pela direita, deixou o marcador para trás e, cara a cara com o goleiro, optou por rolar para Ferran Torres. O espanhol, porém, se atrapalhou e perdeu a chance. Sem um grande desempenho, Raphinha foi substituído aos 16 do segundo tempo e, após a sua saída, o Rayo marcou o gol que igualou o jogo.
Com o empate, o Barcelona termina a terceira rodada da liga espanhola na 4ª posição, com sete pontos somados. A equipe perde a oportunidade de assumir o topo da tabela. Já o Rayo Vallecano encerra a rodada em 10º lugar, com quatro pontos.
Após o duelo, o Rayo Vallecano terá a parada da Data Fifa para descansar. O time volta a campo no dia 14 de setembro, contra o Osasuna, às 13h30 (de Brasília). O Barcelona também joga no mesmo dia, às 16h, diante do Athletic Bilbao.
Veja a reação dos torcedores europeus sobre atuação de Raphinha em empate do Barcelona
Tradução: "Maldito seja o Raphinha. Ele só tinha que passar para o Ferran. O Barça não pode permitir essas falhas"
Tradução: "Não vencemos por causa de Raphina e Olmo. Não perdemos por causa de Joan Garcia"
Tradução: "Laporta tem que vender o Raphinha amanhã e ir por um 9"
Tradução: "Jogo ruim do Raphina, na temporada passada ele nos acostumou a ser destrutivos, mas parte disso funcionou com o Balde (que também não estava em ritmo), De Olmo nem preciso dizer, o erro já era evidente, ele é como o João Félix, mas espanhol"
