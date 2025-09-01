Europeus reagem a provável reforço do Cruzeiro: ‘Mais um erro’

Kenny Arroyo está próximo de ser anunciado como reforço do Cruzeiro. O equatoriano está atualmente no Besikitas, da Túrquia, e demonstra muita vontade em vestir a camisa do Cabuloso. Por se tratar de um jovem muito promissor, os europeus comentaram muito sobre a transferência.

continua após a publicidade

O Cruzeiro aumentou a oferta para contar com Keny Arroyo para cerca de R$ 40 milhões por metade dos direitos econômicos do jogador – os outros 50% pertencem ao Independiente del Valle, do Equador, clube que o revelou.

➡️Atitude de Hugo Souza, do Corinthians, revolta torcedores do Palmeiras

No sábado (30), o jogador publicou nos stories do Instagram um post com as palavras “tic tac” e os emojis de corações azul e branco. Nos bastidores, Kenny tem feito muito esforço para se tornar reforço do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Visto com grande potencial, o jogador é muito falado no mundo da bola, inclusive no Velho Continente. Quando começaram a circular notícias de que ele estava próximo de chegar como reforço do Cruzeiro, o jogador foi muito comentado nas redes sociais.

Pedrinho, dono do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Veja reação dos europeus com a provável chegada de Arroyo como reforço do Cruzeiro

"Demorou para ele cometer mais um erro e ir para a Europa porque tinha o sonho de ser um jogador de futebol de primeiro mundo e agora está de volta à América do Sul em questão de dias"

continua após a publicidade

"Vimos o Beşiktaş em situação muito pior durante a sua gestão. Poderia explicar por que contratou Elan Ricardo e Kenny Arroyo? Setembro chegou e estamos sem alas. Poderia explicar?"

"Aposto que o Porto ou o Sporting compram o Kenny Arroyo do Cruzeiro por uns 16-18 dólares quando ele tiver 20-21 anos e o vendem um ou dois anos depois por uns 60 dólares. Digamos que ele tenha 40. Se esse garoto parar de ser tão mentalmente burro, poderíamos ter algo como o Ribéry do Galatasaray"

"Foi dito que Kenny Arroyo e Elan Ricardo foram transferidos por um patrocinador. Quem é o patrocinador nessa transferência? Espero que não tenham sido usados ​​como instrumento de lavagem de dinheiro"

"O Beşiktaş deve agir rapidamente O Beşiktaş tem muito pouco tempo até terça-feira à noite para finalizar a transferência de Kenny Arroyo, sobre quem Sergen Yalçın disse que "nada vai acontecer". Kenny Arroyo, sobre quem Sergen Yalçın supostamente disse que "nada aconteceria", não ficou ferido"

Carreira e outras negociações

Arroyo foi revelado pelo Independiente del Valle em 2023, quando disputou apenas uma partida. No ano seguinte, o atacante participou de 38 jogos, marcando quatro gols e dando oito assistências. O Besiktas adquiriu os direitos econômicos do jogador por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões).

Também neste sábado (30) desembarcou em Belo Horizonte o lateral-direito Kauã Moraes, de 18 anos, contratado ao Athletico-PR. O Cruzeiro pagou multa de R$ 11 milhões para tirar o jogador do clube paranaense, com o qual tinha contrato até fevereiro de 2027. O jovem passa por exames médicos para assinar contrato com o clube celeste.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

E o volante Ryan Guilherme, de 22 anos, finaliza os exames médicos para ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, com um contrato de cinco anos. O jogador, que pertencia ao Fortaleza e disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portugal, está em Belo Horizonte desde domingo (24).