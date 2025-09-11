Com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, a Bolívia garantiu vaga na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e está próxima de retornar ao torneio após 32 anos de ausência. Em meio ao clima de otimismo, Marcelo Moreno — maior artilheiro da história da seleção, com passagens por Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo — avalia a possibilidade de voltar a defender a camisa do país.

Carreira de Marcelo Moreno ⚽

Aos 38 anos, Marcelo Moreno é um daqueles personagens que marcaram a história do futebol brasileiro. Filho de pai brasileiro e mãe boliviana, chegou a defender a Seleção nas categorias de base, mas optou por representar profissionalmente a Bolívia, seu país de nascimento. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como um dos maiores nomes do esporte no território, com 31 gols em 108 partidas com La Verde. Nos clubes, iniciou a carreira no Brasil pelo Vitória, ainda nas divisões de base, mas ganhou projeção nacional principalmente com a camisa do Cruzeiro. No clube, teve quatro passagens, somando 131 jogos, 47 gols, sete assistências e títulos importantes: o Brasileirão de 2014 e o Campeonato Mineiro de 2008 e 2014.

Marcelo Moreno com a camisa do Cruzeiro em 2024, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Sobre o atual momento vivido pela seleção boliviana, Moreno se diz muito feliz com o novo grupo e espera poder contribuir em campo no futuro.

— Estou curtindo ao máximo, não consigo acreditar. Eu precisava me aposentar, precisava de um tempo na minha carreira. Hoje, com essa felicidade que os garotos da seleção estão nos dando, isso nos motiva a fazer muitas coisas. Vamos ver o que acontece depois — disse Marcelo.

— Se Deus quiser e Deus permitir, que assim seja. Sinto-me bem em retornar. Vamos ver o que acontece. Estou aproveitando ao máximo e vamos analisar isso com cuidado. Essa é a melhor resposta que posso dar agora — finalizou.

