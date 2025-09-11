Ídolo do Cruzeiro reconsidera aposentadoria para jogar Copa do Mundo de 2026
Jogador está sem atuar desde o ano passado; fora da seleção boliviana desde 2023
- Matéria
- Mais Notícias
Com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, a Bolívia garantiu vaga na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e está próxima de retornar ao torneio após 32 anos de ausência. Em meio ao clima de otimismo, Marcelo Moreno — maior artilheiro da história da seleção, com passagens por Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo — avalia a possibilidade de voltar a defender a camisa do país.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol analisa momento dos brasileiros no Real Madrid: ‘Vivem situações distintas’
Futebol Internacional11/09/2025
- Futebol Internacional
Brasil no playoff? Entenda como funciona a repescagem para a Copa do Mundo
Futebol Internacional10/09/2025
- Futebol Internacional
Imprensa europeia reage a ‘pior Brasil da história’ das Eliminatórias: ‘Beneficiados’
Futebol Internacional10/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Carreira de Marcelo Moreno ⚽
Aos 38 anos, Marcelo Moreno é um daqueles personagens que marcaram a história do futebol brasileiro. Filho de pai brasileiro e mãe boliviana, chegou a defender a Seleção nas categorias de base, mas optou por representar profissionalmente a Bolívia, seu país de nascimento. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como um dos maiores nomes do esporte no território, com 31 gols em 108 partidas com La Verde. Nos clubes, iniciou a carreira no Brasil pelo Vitória, ainda nas divisões de base, mas ganhou projeção nacional principalmente com a camisa do Cruzeiro. No clube, teve quatro passagens, somando 131 jogos, 47 gols, sete assistências e títulos importantes: o Brasileirão de 2014 e o Campeonato Mineiro de 2008 e 2014.
Sobre o atual momento vivido pela seleção boliviana, Moreno se diz muito feliz com o novo grupo e espera poder contribuir em campo no futuro.
— Estou curtindo ao máximo, não consigo acreditar. Eu precisava me aposentar, precisava de um tempo na minha carreira. Hoje, com essa felicidade que os garotos da seleção estão nos dando, isso nos motiva a fazer muitas coisas. Vamos ver o que acontece depois — disse Marcelo.
— Se Deus quiser e Deus permitir, que assim seja. Sinto-me bem em retornar. Vamos ver o que acontece. Estou aproveitando ao máximo e vamos analisar isso com cuidado. Essa é a melhor resposta que posso dar agora — finalizou.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias