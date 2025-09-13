Após lance polêmico, Real Madrid reportará ‘erros de arbritragem’ à Fifa

O Real Madrid anunciou que prepara um dossiê detalhado para enviar à Fifa relatando os “erros de arbitragem” sofridos pelo clube nas primeiras rodadas da La Liga e também na temporada passada. O material, que vem sendo produzido há semanas, ganhou caráter emergencial após a expulsão de Dean Huijsen na vitória com a Real Sociedad, neste sábado (13).

De acordo com a "Real Madrid TV", o documento reunirá vídeos, dados e estatísticas sobre lances controversos, com o objetivo de pressionar a entidade máxima do futebol para que “tome nota do que acontece na Espanha”. O clube lamentou que a arbitragem tenha tomado o protagonismo no pós-jogo, ofuscando o desempenho de jogadores como Mbappé e Tchouaméni.

A partida contra a Real Sociedad foi o estopim. Aos 32 minutos, Dean Huijsen agarrou Oyarzabal longe do gol, com Éder Militão acompanhando o lance. Mesmo assim, o árbitro Gil Manzano entendeu que o jovem era o último defensor e mostrou cartão vermelho direto. O VAR, comandado por Figueroa Vázquez, não chamou o juiz para revisão no monitor.

Huijsen sendo expulso no confronto contra a Real Sociedad (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Na transmissão da Real Madrid TV, comentaristas classificaram o lance como “vergonha para a competição” e exibiram imagens de jogos anteriores apitados pelos mesmos árbitros. O gol anulado de Mbappé, por impedimento, também entrou no radar do clube, que contesta a taxa de quadros usada pelo VAR e a precisão das linhas. Para o clube, episódios assim evidenciam disparidade de critérios e fortalecem o argumento para o envio do dossiê à Fifa.

Vale lembrar que há uma nova Comissão Técnica de Árbitros (CTA), e a instituição lançou nesta temporada o “Review Time”, um programa voltado a explicar publicamente as jogadas mais polêmicas de cada rodada. O objetivo declarado é dar mais transparência às decisões, aproximando torcedores e arbitragem.

No entanto, para o clube, casos como o de Huijsen colocam em xeque essa tentativa de abertura. Para dirigentes do Real Madrid, é difícil justificar que o VAR não tenha intervindo em um cartão vermelho considerado “extremamente rigoroso”. O desafio do novo CTA é enorme: precisa transformar suspeita em confiança, justamente após o escândalo do caso Negreira.

Caso Negreira volta ao centro

No dossiê que prepara, o Real Madrid pretende incluir referências ao chamado “caso Negreira”, episódio que abalou a credibilidade da arbitragem espanhola. Dados divulgados pelo próprio clube indicam que o Barcelona tem saldo de +65 partidas jogando com um homem a mais na La Liga, enquanto o Real Madrid teria saldo de -2.

Os blancos reiteram que não estão apenas denunciando lances isolados, mas sim um padrão histórico. A intenção é mostrar que situações como a expulsão de Huijsen não são fatos isolados, mas se inserem em uma sequência de decisões questionáveis ao longo dos anos. O relatório também citará, por exemplo, o jogo Rayo Vallecano x Barcelona, em que o VAR ficou sem operação em certos momentos, coincidindo com um pênalti supostamente inexistente em Lamine Yamal.

Xabi Alonso falou sobre a expulsão de Huijsen, do Real Madrid

No pós-jogo, Xabi Alonso, normalmente contido, teve uma das reações mais intensas de sua carreira. O treinador recebeu cartão amarelo por protestar e relatou na coletiva de imprensa que não se convenceu das explicações do árbitro sobre a expulsão.

– Para mim, o lance era para um cartão amarelo. Militão estava perto e a bola não estava sob controle. Assistindo ao replay, não mudei de ideia. Perguntei, ele me deu a explicação, e eu não fiquei convencido. O contexto do jogo mudou, e jogamos com 10 homens por 60 minutos. Tivemos chances e marcamos o segundo, para nos dar uma vantagem. O time soube se sacrificar, foi generoso no esforço. Vencer em Anoeta é sempre muito difícil, e hoje, se possível, foi ainda mais difícil – disse o treinador.

– Quando há erros óbvios, gosto que o VAR intervenha. Não quero me concentrar apenas na atuação do árbitro, embora tenha influenciado muito a partida. No segundo tempo, tivemos que jogar mais baixos. Não há dúvidas sobre o pênalti. É preciso saber jogar com 10 homens. Isso é impressionante, dado o espírito do jogo que estamos jogando – completou Xabi Alonso.

Xabi Alonso também comentou sobre o estado emocional de Huijsen após a vitória. O jogador vinha fazendo um bom jogo, mas a expulsão o tirou da partida. O treinador afirmou que ele ficou irritado, mas aliviado com a vitória.

– Ficou aliviado. Obviamente irritado, mas aliviado com a vitória. Essas foram ações evitáveis; havia muitos metros e Oyarzabal não tinha o controle da bola. O gesto poderia ser melhorado – finalizou o técnico do Real Madrid.

