Brasileiros mandam alerta para jogador do Real Madrid: ‘Copa não espera’

O Real Madrid venceu o Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado (13), no Estádio Anoeta, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. No confronto, o atacante Rodrygo ficou mais uma vez de fora dos planos do treinador Xabi Alonso. O cenário fez brasileiros mandarem um alerta para o jogador.

Nas redes sociais, torcedores chamaram atenção para o fato do atacante não estar sendo bem aproveitado no novo comando técnico do Real Madrid. De forma unânime, os brasileiros se mostraram preocupados com o futuro de Rodrygo.

Os principais comentários sobre a fase do jogador foram envolvendo a Copa do Mundo de 2026. Muitos internautas especularam sobre uma possível ausência do atleta na lista final de Carlo Ancelotti, caso ele continuem sendo reserva do time espanhol. Outros apenas lamentaram o cenário. Veja a repercussão abaixo:

Esta não foi a primeira vez que Rodrygo ficou de fora dos planos do treinador Xabi Alonso na temporada. Além da partida contra a Real Sociedad, o brasileiro também ficou de fora da vitória sobre o Ossasuna, pela primeira rodada do espanhol.

Como foI Real Sociedad x Real Madrid?

O duelo colocava frente a frente equipes em momentos distintos. A Real Sociedad buscava os primeiros três pontos diante de sua torcida para se afastar da parte de baixo da tabela. O Real Madrid, por sua vez, queria manter a liderança e o início perfeito sob o comando de Xabi Alonso.

Logo no início, os visitantes mostraram mais intensidade. Aos 2 minutos, Mbappé disparou em velocidade, atraiu o goleiro e tocou para o meio, onde Arda Güler completou para o gol. Porém, o lance foi anulado por impedimento do francês.

O Real Madrid não diminuiu o ritmo. Pressionando a saída de bola da Sociedad, Vini Jr forçou Elustondo ao erro em passe para Zubeldia. A bola sobrou para Mbappé, que, mais rápido que os defensores Zubeldia e Caleta-Car, invadiu a área e finalizou com categoria para abrir o placar aos 12 minutos.

Mbappé quase ampliou pouco depois. Vini Jr recebeu pela esquerda, trouxe para dentro e lançou o francês, que invadiu a área e chutou colocado. A bola fez a curva, mas carimbou a trave antes de sair, levando perigo ao gol de Álex Remiro.

A Real Sociedad reagia com posse de bola e algumas chegadas perigosas. Em falta cobrada de longa distância, Huijsen tentou surpreender e cabeceou para a área. Éder Militão subiu mais que todo mundo, mas o goleiro Remiro fez grande defesa. Pouco depois, em escanteio, Carvajal desviou na primeira trave, e novamente Militão testou firme, obrigando Remiro a outra intervenção importante.

O equilíbrio do primeiro tempo foi alterado em um contra-ataque rápido dos donos da casa. Oyarzabal recebeu em velocidade e avançava livre quando foi derrubado por Huijsen. O árbitro entendeu que havia clara chance de gol e expulsou o zagueiro do Real Madrid, deixando os visitantes com um a menos ainda na etapa inicial.

Mesmo em desvantagem numérica, o Real Madrid manteve a agressividade. Após nova bola na trave – desta vez com Carvajal – os merengues ampliaram. Em jogada trabalhada, Arda Güler achou Mbappé na esquerda. O francês fez fila sobre Elustondo, invadiu a área e devolveu para o turco, que dominou e, com uma bela trivela, tirou do goleiro para fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo.