Joia holandesa revela sondagens de Real Madrid e Barcelona; veja

O mercado da bola já está de olho na próxima safra de talentos, e o nome da vez é o do meia holandês Kees Smit. Destaque do AZ Alkmaar, o jovem de 19 anos, que já é comparado a Frenkie de Jong, revelou que despertou o interesse dos dois maiores clubes do mundo: Real Madrid e Barcelona. Em entrevista ao portal "NH", o jogador confirmou as sondagens, mas afirmou que seu foco, no momento, é continuar na Holanda.

'Se eu for agora, não sei se jogarei'

Apesar do assédio dos gigantes, Kees Smit mostrou maturidade e pregou cautela ao falar sobre um possível salto na carreira.

— Gostei de ler sobre isso. Mas ainda não há nada, é apenas interesse. O interesse do Barcelona e do Real Madrid é positivo, mas se eu for agora, não se sabe se jogarei — disse o jovem.

— Eu sei o que quero: ter uma boa temporada com o AZ. Depois disso, vou ver o que acontece. No fim das contas, quero dar o salto, mas não precisa ser no ano que vem — completou.

Quem é Kees Smit, o 'novo De Jong'?

Cria da base do AZ Alkmaar, Smit subiu para o time profissional na temporada 2023/24 e rapidamente se tornou titular. Conhecido pela visão de jogo e pela qualidade no passe, ele já é comparado a Frenkie de Jong, embora tenha um estilo mais ofensivo.

Kees Smit com o título de MVP do Campeonato Europeu de Seleções Sub-19 (Foto: Divulgação/Instagram)

O grande momento de sua curta carreira aconteceu na última Eurocopa Sub-19. Kees Smit liderou a Holanda ao título inédito e foi eleito o melhor jogador (MVP) do torneio, com quatro gols e uma assistência em cinco jogos, o que despertou de vez o interesse dos gigantes europeus.

