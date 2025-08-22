Guia da Serie A: favoritos e quem pode surpreender na análise do Lance!

A Serie A 2025/26 começa no próximo sábado (23), e o Lance! preparou um guia com os contextos dos principais clubes do Campeonato Italiano e candidatos à surpresas. O atual campeão, Napoli, abre a nova edição enfrentando o Sassuolo, recém-promovido à elite do país da bota.

Diante disso, 20 clubes estarão disputando uma das principais ligas do futebol mundial a partir do próximo fim de semana. Três subiram de divisão: o tradicional Sassuolo, o Cremonese e o Pisa, que retorna à elite depois de 34 anos. Os seis grandes, como sempre, atraem grande atenção. Mas, além deles, outras equipes podem surpreender, à exemplo da marcante Atalanta, do Como, da Fiorentina e o Bologna nas últimas temporadas.

Napoli

Atual campeão italiano, o Napoli iniciou a transição entre temporadas com momentos turbulentos. Antonio Conte esteve próximo de deixar o clube diante da falta de ambição no mercado de transferências, mas a situação foi contornada por De Laurentiis. Assim, os napolitanos investiram em sete reforços até então, incluindo a estrela Kevin De Bruyne:

Milinkovic-Savic (Goleiro, ex-Torino) Luca Marianucci (Zagueiro, ex-Empoli) Sam Beukema (Zagueiro, ex-Bologna) Miguel Gutiérrez (Lateral-esquerdo, ex-Girona) Kevin De Bruyne (Meio-campista, ex-Manchester City) Noa Lang (Atacante, ex-PSV) Lorenzo Lucca (Atacante, ex-Udinese)

Apesar das sete novas peças para Conte, o mercado do Napoli não deve parar, já que Romelu Lukaku sofreu uma grave lesão muscular e poderá ficar fora por até seis meses. O nome da vez é Rasmus Hojlund, centroavante do Manchester United. Assim, os napolitanos pretendem brigar mais uma vez pelo Scudetto e mirar fases mais agudas na Liga dos Campeões.

Provável escalação: Meret (Milinkovic-Savic), Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (Beukema) e Mathías Olivera; Lobotka, Anguissa e McTominay; De Bruyne; Politano (Lang) e Lorenzo Lucca.

Escalação do Napoli para o duelo com o Arezzo (Foto: Reprodução)

Inter de Milão

A Inter de Milão inicia a temporada 2025/26 com um viés de recomeço depois de um ano sem títulos e muito marcado pelo vice-campeonato na Liga dos Campeões, em uma goleada sofrida contra o PSG. A saída de Simone Inzaghi para o Al-Hilal foi um baque ainda maior, forçando os Nerazzurros a buscarem um novo comandante no mercado. A escolha foi por um velho conhecido: Cristian Chivu, ex-jogador do clube e antigo treinador do sub-19. Além disso, a Inter foi pontual no mercado:

Petar Sucic (Meio-campista, ex-Dinamo Zagreb)

Luis Henrique (Atacante, ex-Olympique de Marselha)

Ange-Yoan Bonny (Atacante, ex-Parma)

O quarto reforço nerazzurro já foi vendido. Nicola Zalewski foi contratado junto à Roma e negociado em menos de um mês com a Atalanta. A Inter adquiriu o polonês por 7 milhões de euros (R$ 44,3 milhões na cotação atual) e o vendeu por 17 milhões de euros (R$ 107,8 milhões). O grande trunfo dos Nerazzuros é a permanência da base da equipe construída por Inzaghi com o objetivo de vencer todos os títulos.

Provável escalação: Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro e Thuram.

A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)<br>

Atalanta

Após a saída de Gian Piero Gasperini, icônico técnico da história da Atalanta e campeão da Liga Europa 2023/24, a Dea inicia um novo ciclo com Ivan Juric no comando. O treinador croata, com passagens por Roma, Torino e Southampton, terá o grande desafio de implementar seus pilares com a sombra de Gasperini, que moldou o período mais importante da história do clube.

No mercado para a nova temporada, a Atalanta acertou com nomes como o atacante Kamaldeen Sulemana, o meia-atacante Nicola Zalewski e o jovem zagueiro Honest Ahanor. Além da dupla, a Dea garantiu as aquisições em definitivo de Odilon Kossounou, Marco Brescianini e Lazar Samardžić, trio que impressionou em 2024/25. Porém, uma perda será muito sentida: Mateo Retegui. O artilheiro da última Serie A acertou com o Al-Qadisiah, da Arábia Saudita. Outros dois atletas são alvos de grande europeus: Ademola Lookman, que é pretendido pela Inter de Milão, e o brasileiro Éderson. Dessa maneira, Juric e seus comandados se preparam para um ano de calendário robusto, incluindo a Liga dos Campeões.

Provável escalação: Carnesecchi, Djimsiti, Hien e Kossonou; Bellanova, De Roon, Éderson e Zappacosta; Samardzic, Scamacca e De Ketelaere.

Torcida do Atalanta (Foto:Reprodução/ Redes Sociais)

Juventus

Optando por estabilidade, a Juventus mantém Igor Tudor como técnico efetivo para 2025/26. Tudor assumiu após a demissão de Thiago Motta e conduziu os Bianconeros de forma sólida nas últimas rodadas da temporada 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League. Após a disputa do Mundial de Clubes, a Velha Senhora filtrou seu elenco entre peças importantes, as de composição e as descartáveis. Douglas Luiz, por exemplo, foi contratado há um ano e, com a falta de continuidade, foi negociado com o Nottingham Forest.

Por conta dos diversos compromissos financeiros originados no mercado de verão de 2024, a Velha Senhora tem adotado uma postura mais pontual nesta janela. A Juve contratou o atacante Jonathan David, ex-Lille, à "custo zero" e efetuou uma troca de laterais-direitos com o Porto, assegurando a chegada de João Mário. Além disso, optou por adquirir Francisco Conceição em definitivo. A ambição principal da Juventus é voltar a competir pelo título italiano.

Provável escalação: Di Gregório; Gatti, Bremer e Kalulu; Nico González, Locatelli, Thuram e Cambiasso; Francisco Conceição, Jonatan David e Yildiz.

Jogadores da Juventus comemoram gol no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Roma

A Roma inicia uma nova era com a chegada de Gian Piero Gasperini como novo técnico a partir desta temporada. A expectativa da diretoria romanista é que Gasperini restabeleça a competitividade do clube e retorne à Liga dos Campeões, quebrando um jejum que dura desde 2019. Com isso, os Giallorossos fizeram um mercado pontual:

Daniele Ghilardi (Zagueiro, emprestado pelo Hellas Verona)

Wesley (Lateral-direiro, ex-Flamengo)

El Aynaoui (Meio-campista, ex-Lens)

Leon Bailey (Atacante, ex-Aston Villa)

Evan Ferguson (Atacante, emprestado pelo Brighton)

Além das cinco contratações, a Roma adquiriu Manu Koné de forma definitiva e também assegurou a permanência de Paulo Dybala. Dentre as saídas, Leandro Paredes foi a mais relevante. Com esses movimentos de mercado, espera-se que o clube volte a dar passos em direção ao protagonismo nacional novamente.

Provável escalação: Svilar, Ghilardi, Mancini e Ndicka; Wesley (Rensch), Koné, Cristante e Angeliño; Dybala; Bailey (Soulé) e Ferguson.

Gian Piero Gasperini é anunciado pela Roma (Foto: Reprodução)

Milan

Após uma temporada decepcionante, culminando no 8º lugar na Serie A, o Milan promoveu uma mudança decisiva: demitiu Sérgio Conceição e garantiu o retorno de Massimiliano Allegri. Dessa forma, Allegri chega com a missão de reconstruir o prestígio do clube e focar exclusivamente nas competições nacionais, já que os Rossoneros não participarão de torneios continentais em 2025/26. Para isso, vem se movimentando no mercado, contratando, inclusive, ninguém menos que Luka Modric.

De Winter (Zagueiro, ex-Genoa)

Athekame (Lateral-direito, ex-Young Boys)

Pervis Estupiñán (Lateral-esquerdo, ex-Brighton)

Samuele Ricci (Meio-campista, ex-Torino)

Luka Modric (Meio-campista, ex-Real Madrid)

Victor Boniface (Atacante, ex-Bayer Leverkusen)

Paralelamente, jogadores importantes como Tijjani Reijnders e Theo Hernández deixaram o clube, representando uma reformulação importante no elenco. É possível dizer que duas grandes vitórias prévias à temporada para o Milan são as permanências de Rafael Leão e Christian Pulisic, referências ofensivas dos Rossoneros, que prometem voltar a ocupar lugares mais agudos na tabela da Serie A.

Provável escalação: Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Fofana, Loftus-Cheek (Ricci) e Estupiñan; Pulisic e Rafael Leão.

Allegri em treino do Milan (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Lazio

A Lazio inicia 2025/26 sob o comando de Maurizio Sarri, que retorna ao clube depois de um ano. No entanto, os Laziali enfrentam sérias restrições financeiras, já que estão impossibilitados de fazer novas contratações diante de uma punição por descumprir regras da Federação Italiana de Futebol. Portanto, Sarri terá que lidar com o que tem no elenco atual e seguir o plano de tentar se classificar para uma competição europeia.

Provável escalação: Provedel, Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi e Dele-Bashiru; Isaksen (Cancellieri), Taty Castellanos (Boulaye Dia) e Mattia Zaccagni.

Maurizio Sarri está de volta à Lazio (Foto: Alberto Pizzoli/ AFP)

Fiorentina

A Fiorentina vive um momento de transição com a volta de Stefano Pioli ao comando técnico da equipe, depois de deixar o Al-Nassr. Pioli substitui Raffaele Palladino, que levou a Viola a uma vaga na Conference League. No mercado, o clube manteve suas principais peças, com destaque para Moise Kean, e se movimentou pontualmente: Nicolò Fagioli, Albert Gudmundsson, Jacopo Fazzini, Robin Gosens e o experiente Edin Džeko foram contratados. O objetivo da temporada é explorar os caminhos da Conference e brigar por vaga em competições europeias novamente na Serie A.

Bologna

Sob o comando do técnico Vincenzo Italiano, o Bologna chega à temporada 2025/26 com ambição renovada após conquistar a Copa Itália. Mesmo assim, o 9º lugar na última edição da Serie A ligou o alerta para a necessidade de reforços, principalmente para um clube que busca crescer a cada ano. Com isso, o Rossoblù reforçou seu elenco com os veteranos Federico Bernardeschi e Ciro Immobile, além de Pobega, Vitik, Heggem e Zortea. Na contramão, nomes importantes como Sam Beukema e Dan Ndoye foram vendidos, o que trará ainda mais responsabilidade para Riccardo Orsolini, artilheiro da equipe em 2024/25.

Além dos nove citados, o Como, de Cesc Fabregas, e o Torino, de Marco Baroni, podem surpreender em busca vagas em competições europeias. Dessa forma, espera-se um Campeonato Italiano bastante nivelado e recheado de grandes jogadores.

