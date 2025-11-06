Joelinton foi o principal destaque da vitória do Newcastle sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, na quarta-feira (5), no St. James Park. O jogador, que não esteve presente na última convocação de Carlo Ancelotti para os compromissos finais do ano da Seleção Brasileira, comentou seu desempenho pelos Magpies nesta temporada.

Joelinton marcou o segundo gol da vitória do Newcastle de cabeça, aos 4' da segunda etapa, após cruzamento de Harvey Barnes pelo lado esquerdo de ataque. O placar já havia sido aberto por Dan Burn, aos 11', também de cabeça, depois de cobrança de falta executada por Kieran Trippier. O brasileiro, aliás, havia anotado outro gol no primeiro tempo, anulado por posição irregular. Após a partida, ele destacou sua contribuição tanto no ataque quanto na defesa e ressaltou a importância da vitória diante da torcida.

— Jogar a Champions é sempre prazeroso, e temos que desfrutar desses momentos. Conseguimos mais uma vitória importante, diante do nosso torcedor, que nos mantém na parte de cima da tabela. Sabemos que essa conexão de time e torcida no St James Park é incrível. É importante manter esses resultados que dão moral pra sequência da temporada. Vamos trabalhar pra seguir nessa pegada — disse o camisa 7.

Além disso, o jogador mencionou que espera chegar à reta final do ciclo da Copa do Mundo de 2026 em boa fase, visando chances de representar o Brasil no torneio. Joelinton, de 29 anos, soma três gols em 14 partidas na temporada 2025/26. O pernambucano está no clube desde 2019, quando chegou como a contratação mais cara da época, após passagens por Sport, Rapid Viena e Hoffenheim. No Newcastle, foi reposicionado como volante pelo técnico Eddie Howe.

— Esse é um gol especial pra mim, por tudo que estou vivendo, pela proximidade da Copa do Mundo. Mais uma temporada vestindo a camisa do Newcastle, um clube que amo, e pelo qual vou sempre dar o meu máximo — finalizou Joelinton.

Joelinton durante partida pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Próximos jogos ⚫⚪

O Newcastle enfrenta o Brentford fora de casa no domingo (9), às 11h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League, em busca de campanha melhor no campeonato, em que ocupa a 13ª posição com 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e quatro derrotas. O próximo compromisso da equipe pela Champions League será em 25 de novembro, pela quinta rodada da fase de liga, contra o Olympique de Marselha, na França, competição na qual está em sexto lugar, com três vitórias e uma derrota.

