O técnico Hansi Flick analisou o empate do Barcelona por 3 a 3 com o Club Brugge, nesta quarta-feira, pela fase de liga da Champions League. Após o jogo na Bélgica, o alemão destacou que a equipe precisa corrigir aspectos táticos e melhorar a intensidade sem a bola, mas afirmou que não pretende abdicar da filosofia de jogo que caracteriza o clube.

Críticas à atuação e falta de intensidade

Flick avaliou que a equipe teve dificuldades para impor seu ritmo, especialmente no meio-campo. O treinador reconheceu que o adversário foi agressivo e soube explorar as falhas defensivas do Barcelona, que sofreu em momentos de pressão. O treinador destacou que o time precisa reagir melhor quando perde a posse e reforçar a marcação desde a zona intermediária.

– Não foi uma partida fácil. Criamos oportunidades, mas eles se defenderam bem e foram agressivos. Perdemos muitos duelos, principalmente no meio-campo. Não pressionamos a bola como queríamos e isso dificultou para a linha defensiva – iniciou o técnico.

– Trata-se de ter mais intensidade quando não temos a bola. Precisamos estar atentos quando o rival cria oportunidades com poucos toques. Devemos defender não só na linha de fundo, mas também no meio-campo – afirmou.

Jogadores do Brugge e Barcelona em disputa (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Elogios a Lamine Yamal e projeção para próximos jogos

O técnico também comentou sobre a boa atuação de Lamine Yamal, mas ressaltou que o desempenho coletivo deve prevalecer sobre o individual. Flick ainda destacou que o Barcelona deve evoluir com o retorno de jogadores lesionados, como Raphinha, Lewandowski, Dani Olmo e Joan Garcia.

– É bom que Lamine tenha feito uma boa partida, mas somos uma equipe. Estou feliz por ele estar recuperando sua melhor forma, mas o importante é que continue focado e saiba lidar com essa fase – declarou.

Yamal e Fermín comemorando o gol do Barcelona (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

– Este não é o melhor momento da equipe. Depois da pausa, com todos de volta, poderemos jogar em outro nível – avaliou.

Compromisso com a filosofia do clube

Mesmo após o empate, Flick garantiu que não mudará o estilo de jogo do Barcelona. Para ele, o DNA ofensivo e o controle de posse são parte essencial da identidade do clube.

– Podemos mudar algumas coisas, mas não precisamos alterar nossa filosofia. Somos o Barça. Não é uma questão de estilo, é parte do nosso DNA. Um empate em 3 a 3 não é o ideal, mas conseguimos reagir e buscar a virada – concluiu o treinador.

Hansi Flick é treinador do Barcelona (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

