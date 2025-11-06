Vini Jr tem negociação por novo contrato parada, e Real Madrid se vê em sinuca de bico

O atacante Vini Jr tem negociações paradas por uma renovação de contrato com o Real Madrid desde julho, segundo o Lance!. Com vínculo até junho de 2027, o atacante também põe o clube em uma espécie de "sinuca de bico".

No fim do primeiro semestre, o Real Madrid não conseguiu atingir as expectativas salariais de Vini Jr e as partes não conseguiram entrar em um acordo. Nesse momento, o estafe do atleta não tem pressa para negociar um novo contrato entre o brasileiro e o clube espanhol.

Além do atual contrato de Vini Jr com o Real Madrid ser considerado ótimo, o jogador também aguarda para ver como a temporada se desenrola sob comando de Xabi Alonso. Dessa forma, uma decisão por uma renovação contratual não deve acontecer nas próximas semanas.

Mudanças com Xabi Alonso

Titular absoluto com Carlo Ancelotti, Vini Jr segue sendo peça fundamental no Real Madrid de Xabi Alonso. No entanto, o brasileiro já demonstrou irritação em mais de uma ocasião ao ser substituído do time titular, como nos jogos contra Espanyol e Barcelona.

Dos 15 jogos do Real Madrid na temporada, Vini Jr iniciou três no banco de reservas, que foram contra o Olympique Marseille, pela Champions League, e contra Real Oviedo e Getafe, pela La Liga. No entanto, o atleta participou de todas as partidas que foram disputadas pela equipe merengue até aqui.

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Vini Jr põe Real Madrid em sinuca de bico

Caso não renove seu contrato até o fim da temporada, Vini Jr colocará o Real Madrid em uma situação complicada. O clube deve receber consultas de outros interessados na contratação do brasileiro na janela de transferências do verão europeu de 2026 caso mantenha seu vínculo até junho de 2027.

Diante desse cenário, o Real Madrid terá três opções: aceitar os termos de Vini Jr e dar um novo contrato, negociar a saída do brasileiro para outra equipe ou estender a corda em busca de uma renovação sem acatar as exigências do camisa sete com o risco do jogador assinar um pré-contrato em janeiro de 2027 e deixar o clube espanhol sem custos.

Aos 25 anos, Vini Jr segue sendo monitorado por clubes europeus, mas também por equipes da Arábia Saudita, que possuem um enorme músculo econômico. No entanto, o atacante tem muita identificação com o Real Madrid e faz um bom início de temporada, onde acumula cinco gols e quatro assistências.

