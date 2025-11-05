Pacotão do Lance!: tudo sobre a quarta rodada da Champions League

Dezoito partidas agitaram a quarta rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça (4) e quarta-feira (5), com grandes duelos e protagonismo brasileiro. No primeiro dia, Bayern de Munique e Liverpool derrubaram as invencibilidades de PSG e Real Madrid, respectivamente. Já na segunda perna de jogos, Qarabag e Club Brugge surpreenderam e conseguiram empates contra Chelsea e Barcelona.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta rodada, os jogos começaram uma hora mais tarde que o habitual, devido ao fim do horário de verão na Europa Central. Com isso, as janelas de partidas da Champions League serão às 14h45 e 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

Resultados da Champions League

Terça-feira (4)

Napoli 0x0 Frankfurt Slavia Praga 0x3 Arsenal PSG 1x2 Bayern de Munique Liverpool 1x0 Real Madrid Atlético Madrid 3x1 USG Tottenham 4x0 Copenhague Olympiacos 1x1 PSV Juventus 1x1 Sporting Bodø/Glimt 0x1 Mônaco

Quarta-feira (5)

Pafos 1x0 Villarreal

Qarabağ 2x2 Chelsea

Manchester City 4x1 Borussia Dortmund

Newcastle 2x0 Athletic Bilbao

Ajax 0x3 Galatasaray

Club Brugge 3x3 Barcelona

Benfica 0x1 Bayer Leverkusen

Inter de Milão 2x1 Kairat

Olympique de Marselha 0x1 Atalanta

Briga na ponta

A rodada começou com cinco times com 100% de aproveitamento na Champions League, mas sobraram apenas três: Arsenal, Bayern de Munique e Inter de Milão. Na terça-feira, os Gunners não tiveram dificuldades em derrotar o Slavia Praga, fora de casa, por 3 a 0. No mesmo dia, em Paris, PSG e Bayern fizeram duelo de líder e vice-líder, e os Bávaros levaram a melhor por 2 a 1, com dois gols e expulsão do colombiano Luis Díaz. Já na quarta, os Neurazzuris contaram com Carlos Augusto para decidir a partida e consolidar a vitória por 2 a 1, sobre o Kairat.

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Outra equipe que perdeu os 100% de aproveitamento, além do Paris Saint-Germain, foi o Real Madrid. Em Anfield, os Merengues até contaram com atuação inspirada de Thibaut Courtois, mas não conseguiram segurar a pressão do Liverpool, que venceram com gol de Alexis Mac Allister e se recuperaram na temporada, após momento ruim.

continua após a publicidade

Brilho brasileiro

Nesta quarta-feira (5), quatro brasileiros balançaram as redes na Champions League. Em Baku, capital do Azerbaijão, Estêvão, do Chelsea, e Leandro Andrade, do Qarabag, marcaram no empate por 2 a 2 no duelo entre as equipes. Na Inglaterra, Joelinton sacramentou a vitória do Newcastle sobre o Athletic de Bilbao. Já na Itália, os Neurazzuris contaram com Carlos Augusto para decidir a partida e consolidar a vitória por 2 a 1, sobre o Kairat.

Joelinton comemorando o gol marcado contra o Athletic Bilbao (Foto: Paul Ellis/AFP)

Zebras da rodada

A rodada contou com dois resultados inesperados nos duelos entre Qarabag x Chelsea e Club Brugge x Barcelona. No Azerbaijão, os Blues até saíram na frente com gol de Estêvão, mas sofreram a virada ainda no primeiro tempo com Leandro Andrade e Marko Jankovic. Alejandro Garnacho até conseguiu empatar, mas a equipe londrina retornará a capital inglesa com apenas um ponto.

Na Bélgica, o Barcelona sofreu com Club Brugge, ao ficar atrás no placar em três vezes. Mesmo com atuação de destaque de Lamine Yamal, com dois gols na segunda etapa, o Barça empatou por 3 a 3 contra a equipe belga.

Yamal cumprimentando Sevs ao fim do jogo (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Tabela da Champions League

Posição Clube PTS PJ VIT GM GC SG 1 Bayern 12 4 4 14 3 11 2 Arsenal 12 4 4 11 0 11 3 Inter 12 4 4 11 1 10 4 Man City 10 4 3 10 7 3 5 PSG 9 4 3 14 5 9 6 Newcastle 9 4 3 10 2 8 7 Real Madrid 9 4 3 8 2 6 8 Liverpool 9 4 3 9 4 5 9 Galatasaray 9 4 3 8 6 2 10 Tottenham 8 4 2 7 2 5 11 Barcelona 7 4 2 12 7 5 12 Chelsea 7 4 2 9 6 3 13 Sporting 7 4 2 8 5 3 14 Borussia Dortmund 7 4 2 11 11 0 15 Qarabağ 7 4 2 8 7 1 16 Atalanta 7 4 2 3 1 2 17 Atlético Madrid 6 4 2 10 9 1 18 PSV 5 4 1 9 7 2 19 Mônaco 5 4 1 6 8 -2 20 Pafos 5 4 1 5 8 -3 21 Bayer Leverkusen 5 4 1 6 10 -4 22 Club Brugge 4 4 1 8 10 -2 23 Frankfurt 4 4 1 7 11 -4 24 Napoli 4 4 1 4 9 -5 25 Olympique 3 4 1 6 5 1 26 Juventus 3 4 1 7 8 -1 27 Ath. Bilbao 3 4 1 3 12 -9 28 USG 3 4 1 4 12 -8 29 Bodø/Glimt 2 4 0 5 8 -3 30 Slavia Praga 2 4 0 2 8 -6 31 Olympiacos 2 4 0 2 9 -7 32 Villarreal 1 4 0 3 7 -4 33 Copenhague 1 4 0 3 12 -9 34 Kairat 1 4 0 3 11 -8 35 Benfica 0 4 0 4 8 -4 36 Ajax 0 4 0 1 14 -13

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial