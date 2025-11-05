Pacotão do Lance!: tudo sobre a quarta rodada da Champions League
Arsenal e Bayern de Munique seguem com 100% de aproveitamento na competição
Dezoito partidas agitaram a quarta rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça (4) e quarta-feira (5), com grandes duelos e protagonismo brasileiro. No primeiro dia, Bayern de Munique e Liverpool derrubaram as invencibilidades de PSG e Real Madrid, respectivamente. Já na segunda perna de jogos, Qarabag e Club Brugge surpreenderam e conseguiram empates contra Chelsea e Barcelona.
Nesta rodada, os jogos começaram uma hora mais tarde que o habitual, devido ao fim do horário de verão na Europa Central. Com isso, as janelas de partidas da Champions League serão às 14h45 e 17h (de Brasília).
Resultados da Champions League
Terça-feira (4)
- Napoli 0x0 Frankfurt
- Slavia Praga 0x3 Arsenal
- PSG 1x2 Bayern de Munique
- Liverpool 1x0 Real Madrid
- Atlético Madrid 3x1 USG
- Tottenham 4x0 Copenhague
- Olympiacos 1x1 PSV
- Juventus 1x1 Sporting
- Bodø/Glimt 0x1 Mônaco
Quarta-feira (5)
- Pafos 1x0 Villarreal
- Qarabağ 2x2 Chelsea
- Manchester City 4x1 Borussia Dortmund
- Newcastle 2x0 Athletic Bilbao
- Ajax 0x3 Galatasaray
- Club Brugge 3x3 Barcelona
- Benfica 0x1 Bayer Leverkusen
- Inter de Milão 2x1 Kairat
- Olympique de Marselha 0x1 Atalanta
Briga na ponta
A rodada começou com cinco times com 100% de aproveitamento na Champions League, mas sobraram apenas três: Arsenal, Bayern de Munique e Inter de Milão. Na terça-feira, os Gunners não tiveram dificuldades em derrotar o Slavia Praga, fora de casa, por 3 a 0. No mesmo dia, em Paris, PSG e Bayern fizeram duelo de líder e vice-líder, e os Bávaros levaram a melhor por 2 a 1, com dois gols e expulsão do colombiano Luis Díaz. Já na quarta, os Neurazzuris contaram com Carlos Augusto para decidir a partida e consolidar a vitória por 2 a 1, sobre o Kairat.
Outra equipe que perdeu os 100% de aproveitamento, além do Paris Saint-Germain, foi o Real Madrid. Em Anfield, os Merengues até contaram com atuação inspirada de Thibaut Courtois, mas não conseguiram segurar a pressão do Liverpool, que venceram com gol de Alexis Mac Allister e se recuperaram na temporada, após momento ruim.
Brilho brasileiro
Nesta quarta-feira (5), quatro brasileiros balançaram as redes na Champions League. Em Baku, capital do Azerbaijão, Estêvão, do Chelsea, e Leandro Andrade, do Qarabag, marcaram no empate por 2 a 2 no duelo entre as equipes. Na Inglaterra, Joelinton sacramentou a vitória do Newcastle sobre o Athletic de Bilbao. Já na Itália, os Neurazzuris contaram com Carlos Augusto para decidir a partida e consolidar a vitória por 2 a 1, sobre o Kairat.
Zebras da rodada
A rodada contou com dois resultados inesperados nos duelos entre Qarabag x Chelsea e Club Brugge x Barcelona. No Azerbaijão, os Blues até saíram na frente com gol de Estêvão, mas sofreram a virada ainda no primeiro tempo com Leandro Andrade e Marko Jankovic. Alejandro Garnacho até conseguiu empatar, mas a equipe londrina retornará a capital inglesa com apenas um ponto.
Na Bélgica, o Barcelona sofreu com Club Brugge, ao ficar atrás no placar em três vezes. Mesmo com atuação de destaque de Lamine Yamal, com dois gols na segunda etapa, o Barça empatou por 3 a 3 contra a equipe belga.
Tabela da Champions League
|Posição
|Clube
|PTS
|PJ
|VIT
|GM
|GC
|SG
1
Bayern
12
4
4
14
3
11
2
Arsenal
12
4
4
11
0
11
3
Inter
12
4
4
11
1
10
4
Man City
10
4
3
10
7
3
5
PSG
9
4
3
14
5
9
6
Newcastle
9
4
3
10
2
8
7
Real Madrid
9
4
3
8
2
6
8
Liverpool
9
4
3
9
4
5
9
Galatasaray
9
4
3
8
6
2
10
Tottenham
8
4
2
7
2
5
11
Barcelona
7
4
2
12
7
5
12
Chelsea
7
4
2
9
6
3
13
Sporting
7
4
2
8
5
3
14
Borussia Dortmund
7
4
2
11
11
0
15
Qarabağ
7
4
2
8
7
1
16
Atalanta
7
4
2
3
1
2
17
Atlético Madrid
6
4
2
10
9
1
18
PSV
5
4
1
9
7
2
19
Mônaco
5
4
1
6
8
-2
20
Pafos
5
4
1
5
8
-3
21
Bayer Leverkusen
5
4
1
6
10
-4
22
Club Brugge
4
4
1
8
10
-2
23
Frankfurt
4
4
1
7
11
-4
24
Napoli
4
4
1
4
9
-5
25
Olympique
3
4
1
6
5
1
26
Juventus
3
4
1
7
8
-1
27
Ath. Bilbao
3
4
1
3
12
-9
28
USG
3
4
1
4
12
-8
29
Bodø/Glimt
2
4
0
5
8
-3
30
Slavia Praga
2
4
0
2
8
-6
31
Olympiacos
2
4
0
2
9
-7
32
Villarreal
1
4
0
3
7
-4
33
Copenhague
1
4
0
3
12
-9
34
Kairat
1
4
0
3
11
-8
35
Benfica
0
4
0
4
8
-4
36
Ajax
0
4
0
1
14
-13
