Antigo sonho do Flamengo, João Félix se aproxima de definir seu futuro

O Benfica prepara uma investida para repatriar João Félix, segundo o jornal O Jogo, de Portugal. De acordo com a publicação, o clube está disposto a oferecer 20 milhões de euros ao Chelsea pelo atacante de 25 anos, que vê com bons olhos o retorno e estaria disposto a reduzir seu salário para voltar a Lisboa. Recentemente, o jogador foi vinculado ao Flamengo, mas as negociações não avançaram.

No momento, João Félix está em Londres treinando a parte física enquanto o elenco do Chelsea está nos Estados Unidos se preparando para a final do Mundial de Clubes, que acontece neste domingo (13), às 16h (de Brasília). O jogador estava emprestado ao Milan na última temporada e, após o término do contrato com a equipe italiana, não foi reintegrado ao elenco para a disputa do Mundial.

Durante o funeral de Diogo Jota, João Félix deu pistas sobre o seu futuro:

— É a minha casa. Um dia voltarei. Não sei se agora ou daqui a alguns anos. Se for agora, ficarei feliz. Sinto que preciso estar em casa, e por isso o Benfica é uma das opções que tenho. Veria com bons olhos esse retorno — disse à CMTV.

João Félix foi ligado ao Flamengo

João Félix pertence ao Chelsea, da Inglaterra (Divulgação / Chelsea)

No início de maio, João Félix teve o nome ligado ao Rubro-Negro carioca. O clube buscava um empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea. Em 2021, João Félix assumiu que gostaria de ver um jogo no Maracanã. Questionado sobre jogar no Flamengo, ele brincou sobre as cores do clube carioca.

— Gostaria de ver um jogo no Maracanã cheio. Sempre gostei de jogar de vermelho, quem sabe — disse o atacante.

José Boto confirmou o interesse em João Félix, mas afirmou que o português recusou as investidas. Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o dirigente disse entender que o atacante quer permanecer na Europa.

— Alguém como ele poderia trazer muito, é verdade. Mas, de momento, não me parece que esteja nos seus planos vir para o Brasil. Acho que ele quer ficar na Europa — declarou Boto.

