Quem enfrentará quem na semifinal da Champions League? Veja os confrontos

Os confrontos pelas quartas de final tiveram seu fim na Champions League; Arsenal e Inter de Milão ganharam as últimas vagas e selaram a classificação para as semifinais da competição. Confira como ficam os confrontos das semi no torneio:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após os confrontos entre Real Madrid contra Arsenal e Inter de Milão contra Bayern de Munique, a fase das quartas de final teve seu fim em duelo eletrizantes. O clube inglês e o italiano conseguiram a classificação e se juntam à Barcelona e ao PSG, como os semifinalistas da competição. Recheado de jogos grandes e duelos eletrizantes, a semifinal da Champions League promete.

continua após a publicidade

Arsenal enfrenta PSG

Após eliminar o titã Real Madrid, o Arsenal não recebe alívio na Champions League e enfrenta o PSG, um dos times mais embalados no futebol europeu. O jogo, entretanto, promete ser eletrizante, já que o Arsenal também vem embalado após bom confronto contra o gigante espanhol, onde venceu por 3 a 0 em sua casa, pelo duelo da ida das quartas, e na volta, também ganhou o Real Madrid por 2 a 1, dispensando a mística das "noites mágicas do Bernabéu".

➡️ Martinelli marca, Arsenal vence Real Madrid e avança às semifinais da Champions

Arsenal já enfrentou PSG na atual edição da Champions League, e saiu vencedor no jogo, ganhando por 2 a 0 (Foto: AFP)

O PSG chega ao confronto também embalado, pois eliminou outro time inglesa. A equipe francesa passou pelo Aston Villa na Champions League, ganhando em sua casa por 3 a 1 pela ida, e perdendo em um jogo eletrizante por 3 a 2, pelo jogo de volta. A equipe até abriu dois gols de vantagem no último duelo, mas levou um susto ao ver o Aston Villa virando a partida. No entanto, o clube francês garantiu a classificação.

continua após a publicidade

Barcelona enfrenta a Inter de Milão

No jogo das antíteses, o Barcelona não terá a vida fácil que teve contra o Borussia Dortmund no próximo confronto da Champions League. O clube catalão, que tem o melhor ataque da Europa, enfrentará a Inter de Milão, que tem uma das melhores defesas do continente. A equipe espanhola chega a semifinal após bater o Borussia Dortmund por 4 a 0 no jogo de ida, e perder por 3 a 1 na volta, garantindo sua vaga na próxima fase por 5 a 3 no placar agregado.

➡️ Bayern tenta até o final, mas Inter se classifica às semis da Champions League

O último confronto entre a Inter de Milão e o Barcelona aconteceu em 2022, pela fase de grupos da Champions League. O jogo terminou empatado em 3 a 3. (MARCO BERTORELLO / AFP)

Já a Inter de Milão, chega com moral no confronto, pois eliminou o Bayern de Munique pelas quartas de final. O clube italiano ganhou fora de casa no jogo de ida pela Champions League, e na volta, o clube começou perdendo, mas virou e levou o empate, garantindo assim a classificação para a semifinal da Champions League.

Os duelos de ida da próxima fase serão realizados nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de ida serão nos dias 6 e 7 de maio. A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.