Principais símbolos do futebol mundial na última década, Messi e Cristiano Ronaldo jogando pelo mesmo lado já foi o sonho de muitos fãs do esporte. Carlos Tévez, ex-Corinthians e Argentina, pode estar perto de realizar esse desejo. O ex-atacante disse que, em sua partida de despedida, irá juntar ambos na mesma equipe.

Após uma espécie de ano sabático, Tévez anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados em 2022. O ex-atacante estava sem clube desde junho do ano anterior, quando saiu do Boca Juniors. Agora, ao final de 2025, ele irá realizar seu último jogo na La Bombonera, estádio do clube xeneize.

— Ronaldo em um time e Messi no outro? Vou colocar eles juntos. Vou buscá-los, só precisamos ver quando. Não é fácil. Seria lindo fechar o ciclo com um jogo de homenagem no fim do ano. Tenho de falar com Román (Riquelme, presidente do Boca Juniors). Se for preciso vou buscá-lo (CR7) pessoalmente — disse Tévez ao programa argentino "Olga".

Ao lado de Messi, Tévez defendeu as cores da seleção argentina por 10 anos: entre 2005 e 2015. Enquanto isso, sua relação com Cristiano Ronaldo aconteceu no Manchester United, da Inglaterra, entre 2007 e 2009. Com o inglês Rooney, eles formaram o trio de ataque que conquistou a Champions League em 2007/08.

— Edwin van der Sar estará em um dos times e Buffon no outro. No centro da defesa, provavelmente, teremos Rio Ferdinand, Vidic, Chiellini e Bonucci. Patrice Evra, meu irmão, também precisa estar lá. No meio-campo, Andrea Pirlo, Paul Scholes e Riquelme certamente estarão presentes. Rooney estará no ataque — completou o argentino, com o restante da convocação para o jogo festivo.

Carreira de Tévez ⚽

Revelado em 2003 pelo Boca, Tévez fez 200 jogos oficiais e anotou 64 gols nas três passagens pelo time do coração. Em país vizinho, foi peça fundamental do Corinthians no título do Campeonato Brasileiro de 2005. Fora do continente americano, ele teve passagens de destaque por West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua. Na seleção argentina, Tévez disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, e conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Atenas em 2004.