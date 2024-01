Ainda não há acordo entre as partes, mas as negociações estão em andamento, e Mourinho se mostrou disponível a topar o desafio. No verão europeu de 2023, durante a onda de contratações dos clubes sauditas, o comandante chegou a abrir conversas com o Al-Hilal, mas recusou um salário que definiu como "maior oferta por um treinador na história do futebol".