Ao sair de Merseyside, Jordan gerou grande polêmica. Apoiador ativo da comunidade LGBTQIAP+, o atleta carregava as cores do arco-íris na braçadeira, mas foi criticado por se transferir para um país que destina pouquíssimos ou zero direitos ao grupo. No vídeo de anúncio da contratação, o Al-Ettifaq descoloriu a faixa, o que levou a uma grande insatisfação por parte dos membros do movimento.