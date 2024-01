A derrota na parcial foi um peso na confiança de Bia, que passou a errar com maior frequência, enquanto que a adversário virou um verdadeiro paredão no fundo de quadra. Timofeeva abriu 5 a 1 e teve um match point. Haddad Maia devolveu uma das quebras, reduziu para 5 a 3, salvou ao todo quatro match points, mas não resistiu no quinto.