A gira na Austrália ainda segue com as duplas, de onde podem vir coisas muito boas com Taylor Townsend, mas em simples ela termina com sabor de que poderia mais. Apenas dois bons jogos em três torneios. Dois outros ruins e os demais no nível mais ou menos, com oscilações. Agora é seguir adiante para os compromissos no Oriente Médio e para o ano que é bem longo e a cada semana uma chance de fazer melhor.