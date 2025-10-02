Após 2ª rodada, Supercomputador muda favorito na Champions League
Arsenal é apontado como o favorito a levantar o título da competição
A 2ª rodada da Champions League chegou ao fim e trouxe cenários inesperados. Com isso, a lista de favoritos entre os torcedores mudou, e o supercomputador da Opta também atualizou sua previsão para o próximo campeão da competição. Antes, o Liverpool era o time mais cotado para erguer o troféu, mas agora um novo clube inglês assume o topo.
Antes do início da Champions, a Opta havia simulado mais de 10 mil cenários e colocado o Liverpool como principal candidato ao título, com 20,4% de chances. Porém, após a derrota para o Galatasaray e os resultados das 18 partidas da rodada, o algoritmo passou a apontar o Arsenal como favorito.
A equipe de Mikel Arteta acumula dois resultados positivos nas duas primeiras rodadas da Champions League. A equipe venceu o Athletic Bilbao no país basco por 2 a 0. No próximo duelo, superou o Olympiacos, da Grécia, pelo mesmo placar. Os feitos fizeram o time alcançar a sexta posição da tabela da Fase de Liga da Champions League, e alcançar o topo da colocação da Opta.
O time de Mikel Arteta agora lidera as projeções entre os 36 participantes da fase de liga da Champions League, com 18,09% de chances de título. O Liverpool caiu para a 2ª posição, com 14,7%, enquanto o PSG fecha o pódio com 13,96%.
Real Madrid e Barcelona continuam "menosprezados" na Champions League
Os espanhóis, que já apareciam abaixo no primeiro levantamento, pioraram em seus números, e seguem atrás no ranking de favoritos. O Real Madrid, invicto e vice-líder da fase de liga, ocupa a sétima colocação, com 4,9% de chances. Já o Barcelona, derrotado de virada pelo PSG, aparece em sexto, com 8,2%. Nos cálculos anteriores da Opta, os culés tinham 8,4%, enquanto os merengues somavam 5,8%.
